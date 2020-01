Taika Waititi potrebbe dirigere il nuovo Star Wars

Di Federico Boni venerdì 17 gennaio 2020

Trainato dal boom di JoJo Rabbit, tutti vogliono Taika Waititi.

Candidato agli Oscar grazie a JoJo Rabbit, e regista dell'ultima puntata di The Mandalorian, serie Disney + legata a Guerre Stellari, Taika Waititi sarebbe in trattativa con la Disney/Lucas Film per sviluppare un nuovo film di Star Wars. Parola di Variety.

Archiviata la terza trilogia con il nono capitolo, attualmente ancora in sala, lo studios guarda al futuro, che ha visto David Benioff e D.B. Weiss, autori di Game of Thrones, tirarsene fuori dopo l'iniziale accordo.

Non ci sono ulteriori dettagli sui negoziati con Waititi, ma dopo le sei nomination agli Oscar per "Jojo Rabbit", il regista di Thor 3 è diventato uno dei nomi più in voga del momento. "Oh, non ne so nulla", ha cinguettato ieri Waititi. "Ma "The Mandalorian" è stata la mia occasione per lavorare con alcuni stormtroopers". Ma Waititi ha poi confessato che vorrebbe sicuramente prendere le redini di un film di Star Wars. "Ovviamente lo farei, ma mi accontenterei che IG-11 fosse l'eroe di tutta la stagione". I rappresentanti di Disney e Waititi, invece, non hanno rilasciato dichiarazioni.

Taika ha appena finito di girare "Next Goal Wins" con Michael Fassbender ed Elisabeth Moss e apparirà a breve come attore in "The Suicide Squad" di James Gunn, per poi tornare sul set e girare "Thor: Love and Thunder", in uscita il 5 novembre del 2021. Tutto questo senza dimenticare il live-action di Akira, che proprio lui dovrebbe girare a inizio 2021.

Il prossimo film di "Star Wars" è stato programmato dalla Disney per il 16 dicembre 2022.