100 anni di Federico Fellini: 10 film da vedere e curiosità sul regista

Di Pietro Ferraro lunedì 20 gennaio 2020

Blogo ricorda il compianto regista Federico Fellini per i 100 anni dalla nascita.

Oggi 20 gennaio Federico Fellini avrebbe compiuto 100 anni. Il regista originario di Rimini è diventato uno dei punti di riferimento del cinema sia in patria che all'estero. Fellini in gioventù frequentò l'università per diventare giornalista e nel frattempo attirò l'attenzione di numerosi editori con le sue caricature e vignette. Diversi articoli di Fellini vennero utilizzati in una serie radiofonica su una coppia di sposini dal titolo "Cico e Pallina". Pallina era interpretata dalla studentessa di recitazione Giulietta Masina, che sposò Fellini il 30 ottobre 1943 restando accanto al regista fino alla sua morte avvenuta nel 1994. Il giovane Fellini amava il genere teatrale vaudeville e divenne amico nel 1940 del grande comico Aldo Fabrizi. Fellini e Fabrizi collaborarono al film Roma città aperta di Roberto Rossellini, Fellini come sceneggiatore e Fabrizi nel ruolo di Don Pietro. La collaborazione di Fellini e Rossellini proseguirà con il film Paisà (1946) e fu proprio durante il montaggio del "Paisà" di Rossellini che Fellini cominciò ad intuire quale sarebbe stato il suo futuro artistico. Il regista allora 26enne quattro anni dopo debutterà alla regia in collaborazione con Alberto Lattuada nel travagliato Luci del varietà (1950).





10 film da vedere

1. Lo sceicco bianco (1952)

Un cameo di Giulietta Masina nel film nei panni della prostituta Cabiria sarà di ispirazione per il film Le notti di Cabiria di Fellini del 1957.

2. I vitelloni (1953)

Il personaggio di Riccardo è interpretato da Riccardo Fellini, fratello del regista, mentre la voce di Fausto, interpretato da Franco Fabrizi, è doppiata da Nino Manfredi.

3. La strada (1954)

Il film ha vinto un Oscar per il miglior film straniero. Il film fu girato in parte nel famoso Circo Saltanò, con attori e comparse prese da questo circo.

4. Le notti di Cabiria (1957)

Il film ha vinto un Oscar per il miglior film straniero. In Italia il film venne censurato di circa sette minuti.

5. La dolce vita (1960)

La scena della fontana di Trevi con la Ekberg e Mastroianni è divenuta una scena simbolo del cinema del XX secolo. Il nome di uno dei personaggi del film, Paparazzo, ha dato origine al nome comune con cui si indicano i fotografi dei giornali scandalistici.

6. 8½ (1963)

Il film ha vinto due premi Oscar al Miglior film straniero e ai Migliori costumi (Piero Gherardi). Per il ruolo di Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) all'inizio Fellini pensò a Laurence Olivier o Charlie Chaplin.

7. Fellini Satyricon (1969)

Fellini e il co-sceneggiatore Bernardino Zapponi si ispirarono al testo "La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero (1939)" di Jérôme Carcopino. Per spiegare l'approccio sperimentale di stampo onirico al film, Fellini definì la pellicola come "un saggio di fantascienza del passato".

8. Il Casanova di Federico Fellini (1976)

Il film si basa su "Histoire de ma vie" e "Storia della mia fuga dai Piombi" del Casanova. Per il ruolo di protagonista andato a Donald Sutherland Fellini valutò Michael Caine, Michel Piccoli, Jack Nicholson e Gian Maria Volonté.

9. La città delle donne (1980)

All'epoca della sua uscita il film suscitò grandi polemiche sulla stampa e forti critiche da parte dei movimenti femministi che vennero coinvolti nelle riprese del film. Il personaggio Marcello Snàporaz di Matroianni appare nel fumetto "Viaggio a Tulum" di Milo Manara.

10. La voce della Luna (1990)

Ultimo film diretto da Federico Fellini e ispirato al romanzo"Il poema dei lunatici" di Ermanno Cavazzoni. Il film vede protagonista Roberto Benigni il cui personaggio ricorda come sua nonna lo chiamasse "Pinocchio", personaggio che Benigni interpreterà successivamente nell'omonimo film del 2002.





Curiosità