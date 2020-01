Transformers, due sceneggiatori per due nuovi film

Di Federico Boni martedì 28 gennaio 2020

Hasbro e Paramount rilanciano i Transformers.

3 anni dopo i 605,425,157 dollari incassati da Transformers - L'ultimo cavaliere, e due anni dopo lo spin-off Bumblebee (467,989,645 dollari d'incasso), la Paramout avrebbe deciso di proseguire il ricco franchise con altri due episodi della saga. Joby Harold e James Vanderbilt, a detta dell'Hollywood Reporter, sarebbero stati incaricati di scrivere i due film, che andranno simultaneamente in produzione.

Harold ha precedentemente scritto Army of the Dead di Zack Snyder per Netflix e il pessimo King Arthur: Il potere della spada, mentre Vanderbilt lo si ricorda soprattutto per la sceneggiatura di Zodiac, meraviglia di David Fincher, i due The Amazing Spider-Man e Independence Day - Rigenerazione.

Non è chiaro se i 2 nuovi film dei Transformers saranno un sequel diretto dei 4 capitoli diretti da Michael Bay, o un vero e proprio reboot. Tutto questo senza dimenticare che Hasbro Studios ha mostrato interesse per la creazione di un universo cinematografico basato sul G.I. Joe, Micronauti, Visionar e ROM.

Fonte: Comingsoon.net