The Green Knight, trailer e poster del nuovo film di David Lowery

Di Antonio M. Abate venerdì 14 febbraio 2020

Leggenda tratta da un romanzo medievale, The Green Knight è il prossimo, accattivante progetto di David Lowery



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

A24 prosegue imperterrita in questa sua opera di addomesticamento del genere (o dei generi). Dopo essersi attardati sull'horror (The Witch, It Comes at Night, Midsommar) ed aver proposto operazioni meno classificabili tipo The Lighthouse, eccola venire fuori con questo The Green Knight, di cui abbiamo oggi trailer e poster.

Siamo nell'ambito del Fantasy, anch'esso a quanto pare riveduto, secondo uno schema che oramai in qualche modo accomuna tutte le produzioni di A24. Diretto da David Lowery, che torna dietro la macchina da presa dopo il piccolo ma irresistibile A Ghost Story, il film è tratto da un romanzo cavalleresco del secolo XIV, Sir Gawain and the Green Knight (Sir Gawain e il Cavaliere Verde), narrante le peripezie di Galvano, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda.

Nel film il protagonista, interpretato da Dev Patel, è chiamato ad affrontare una serie di prove al fine di testarne il merito; l'ultima, a quanto pare, prevede appunto lo scontro contro il Cavaliere Verde, un gigante che si vede già nel trailer. Per capire se Gawain sia degno o meno deve però battersi anche con fantasmi, giganti e ladri, in quello che insomma rappresenta un vero e proprio rito d'iniziazione.

Per un po' il progetto è stato in mano a Terrence Malick, ma non sono certo l'unico a pensare che Lowery sia tra i registi più adatti a portare a termine l'impresa. L'uscita del film negli Stati Uniti è prevista per il 29 maggio 2020. Nel cast troviamo, oltre al già citato Dev Patel, anche Joel Edgerton, Barry Keoghan, Ralph Ineson, Alicia Vikander e Sean Harris.