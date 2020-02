Doppio Sospetto, Jessica Chastain e Anne Hathaway per il remake USA

Di Federico Boni lunedì 17 febbraio 2020

L'acclamato film belga andrà incontro ad un rifacimento americano.

Doppio Sospetto: trailer italiano del thriller psicologico con Veerle Baetens Il 27 febbraio arriva nei cinema italiani l'acclamato noir hitchcockiano di Olivier Masset-Depasse. A pochi giorni dall'uscita nei cinema d'Italia grazie a Teodora, Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse andrà incontro ad un remake a stelle e strisce. A confermarlo lo stesso regista belga, che grazie proprio a Doppio Sospetto è entrato nella storia del cinema del proprio Paese, vincendo nove statuette su 10 candidature ai premi Magritte, tra cui miglior film e miglior regista.

Protagoniste del remake americano, che sarà diretto dallo stesso Olivier Masset-Depasse, due dive del calibro di Jessica Chastain e Anne Hathaway, che avranno rispettivamente il ruolo di Alice e di Céline, interpretati nell’originale da Veerle Baetens e Anne Coesens. Doppio Sospetto è un noir al femminile ricco di tensione e colpi di scena, che uscirà al cinema in Italia il 27 febbraio. La trama?

All’inizio degli anni Sessanta, Alice e Céline abitano in due case a schiera gemelle e sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere ogni cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, Céline rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra meditare una sconvolgente vendetta...