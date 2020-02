Tiburon: Zach Braff protagonista di un nuovo thriller con squali

Di Pietro Ferraro domenica 23 febbraio 2020

Zach Braff, Paula Patton e Rupert Friend protagonisti di un nuovo shark-thriller che si gira in primavera.

Il sito Screendaily riporta trama ufficiale e tre casting confermati per Tiburon, un nuovo thriller con squali che strizza l'occhio al recente thriller con alligatori Crawl - Intrappolati.

Quello degli "shark-thriller" è un filone piuttosto prolifico, vedi Paradise Beach - Dentro l'incubo e 47 metri, il cui titolo più recente è l'imminente sequel 47 Metri - Uncaged in arrivo nei cinema italiani il 26 marzo.

Tiburon che in spagnolo significa appunto "squalo" segue le vicende di una giovane famiglia intrappolata in camper e bloccata in un bacino sommerso dalla marea da cui possono vedere la spiaggia. La famiglia dovrà decidere se affrontare un ricercato sadico o tentare di fuggire attraverso acque infestate da squali.

Il cast di Tiburon vede reclutati Zach Braff (La mia vita a Garden State), Paula Patton (Traffik) e Rupert Friend (Homeland).

I crediti più recenti di Braff includono la regia di Insospettabili sospetti e ruoli nel dramma In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi e The Disaster Artist entrambi film diretti da James Franco. Patton lo scorso anno ha recitato da protagonista nel thriller Sacrifice mentre abbiamo visto Rupert Friend nel thriller Un piccolo favore, nel biopic Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità e lo vedremo prossimamente nel cast di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson.

Le riprese di Tiburon dovrebbero iniziare in Sudafrica questa primavera.