Mulan: featurette sulle scene d'azione e nuove locandine ufficiali

Di Pietro Ferraro giovedì 27 febbraio 2020

Il remake live-action "Mulan" arriva nei cinema italiani il 26 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney ha reso disponibile una nuova featurette dedicata a Mulan incentrata sulle spettacolari coreografie di combattimento e scene di azione del remake live-action in uscita nei cinema italiani il 26 marzo.

Il video include un'intervista con i membri della troupe come il coordinatore degli stunt Ben Cooke.

Siamo molto specifici per gli attori. Farli progredire dalla manipolazione base delle armi fino al rotolare, cadere, correre, saltare. Quel genere di cose.

La regista Niki Caro fa notare che le sequenze di stunt che vedremo nel film saranno epiche ad un livello mai visto prima.

Non avete mai visto nulla di così straordinario nella vostra vita.

In una recente intervista con il sito Collider il produttore Jason Reed ha parlato del film, e in particolare dell'assenza di Li Shang, un personaggio molto amato del film animato originale. Reed rivela che in realtà Li Shang è nel film, ma in una versione riveduta.

Abbiamo diviso Li Shang in due personaggi. Uno è diventato il comandante Tung (Donnie Yen) che funge da padre surrogato e mentore nel corso del film. L'altro è Honghui (Yoson An) che è il corrispettivo di Mulan nella squadra. Penso in particolare che ai tempi del movimento #MeToo, avere un ufficiale in comando che è anche un interesse amoroso era molto scomodo e non pensavamo fosse appropriato.

Mulan diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, vede protagonisti Yifei Liu come Mulan, Donnie Yen come il Comandante Tung; Jason Scott Lee come Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui, con Gong Li come Xianniang e Jet Li come l'Imperatore.

A seguire trovate anche un set di nuove locandine ufficiali del film.