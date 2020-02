Grizzly 2: Revenge - trailer del sequel anni ottanta con George Clooney, Laura Dern e Charlie Sheen

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

Finalmente completato il leggendario sequel "Grizzly II: The Predator" del 1985 mai uscito nelle sale.

Il 16 maggio 1976 usciva nei cinema americani il thriller-horro Grizzly, l'orso che uccide di William Girdler che all'epoca incassò 39 milioni di dollari da un budget di 750.000$. La pellicola di Girdler esce ad un anno dal campione d’incassi Lo squalo di Spielberg ed utilizza anch’essa il thriller per raccontare di un gigantesco e vorace Grizzly assassino che si aggira per la foresta nazionale americana, sgranocchiando campeggiatori ed assaltando roulotte e rifugi.

Il film alla sua uscita venne criticato perché sfacciatamente simile al film di Spielberg anche nello sviluppo della sceneggiatura, esplosivo finale compreso, ma il film di Girdler fu solo il primo di una lunga serie di imitazioni che lanciarono il lucroso filone "beast-movie" che miscelava al thriller massicce dosi di gore, tra i film che uscirono dopo il Grizzly di Girdler ricordiamo L’orca Assassina, l’italiano Tentacoli di Assonitis, Piranha di Joe Dante, Alligator di Lewis Teague e L’ultimo squalo di Enzo G. Castellari.

Visto il riscontro positivo dell'originale "Grizzly" venne messo in cantiere un sequel noto come Grizzly II: The Concert. Prodotto e girato nel 1985 in Ungheria, Grizzly II era interpretato da Steve Inwood, Deborah Raffin, John Rhys-Davies, Dick Anthony Williams, Jack Starrett, Charles Cyphers e prime apparizioni cinematografiche, in piccoli ruoli di supporto, per future star come George Clooney, Charlie Sheen, e Laura Dern.

Il sito Bloody Disgusting riferisce che la produttrice Suzanne Csikos Nagy ha ottenuto un nuovo trasferimento digitale del vecchio filmato a cui ha aggiunto nuovi filmati realizzati appositamente per completare il film, che pare abbia anche avuto una recente proiezione a Los Angeles

Non volevamo avere l'idea di una pellicola del 21° secolo quando guardavamo il film. Volevamo che fosse il più originale possibile avere un'autentica qualità cinematografica americana degli anni '80. Qualcosa che è andato perso e ritrovato in seguito per attirare gli appassionati di cult. Con la potenza del casting e il valore dell'intrattenimento esistente con un grande orso, crediamo che il film sarà molto apprezzato dal pubblico odierno.

L'inferno si scatena quando un orso grizzly di 4 metri, reagendo al massacro del suo cucciolo da parte di bracconieri, cerca vendetta e uccide chiunque si metta sulla sua strada. Nei 3 giorni precedenti il ​​grande concerto che si tiene nel Parco Nazionale di Yellowstone, il gigantesco grizzly attacca brutalmente i campeggiatori Ron (George Clooney), Tina (Laura Dern) e Lance (Charlie Sheen), i bracconieri e un ranger del parco. Il terrore non finisce qui quando l'orso grizzly gigante si fa strada verso il luogo del concerto per scatenare la sua follia omicida.