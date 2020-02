Star Wars: High Republic - libri e fumetti non saranno collegati ai nuovi film in sviluppo

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Disney e Lucasfilm hanno lanciato la nuova iniziativa editoriale "Star Wars: High Republic".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney e Lucasfilm hanno recentemente lanciato Star Wars: The High Republic, una serie di nuove pubblicazioni che presenteranno storie interconnesse ambientate in una sequenza temporale di Star Wars non ancora esplorata nel canone ufficiale.

Dopo l'annuncio di questa nuova serie di libri e fumetti, Disney ha subito messo a tacere le voci su eventuali adattamenti in arrivo dichiarando che nessuna di queste nuove pubblicazioni saranno collegate a film e serie tv attualmente in sviluppo.

Questo periodo nella sequenza temporale di Star Wars non si sovrapporrà a nessuno dei film o serie attualmente previsti per la produzione, dando ai creatori e ai partner lo spazio per raccontare storie di Star Wars in una cronologia mai esplorata prima.

Queste nuove pubblicazioni, parte di un'iniziativa editoriale nota come Project Luminous, racconteranno il periodo dell'Alta Repubblica con un'ambientazione collocata 200 anni prima del prequel La Minaccia Fantasma con l’Ordine Jedi nel pieno della sua influenza e prestigio nella Repubblica.

Michael Siglain, direttore da capo di Lucasfilm Publishing ha spiegato che ad ispirare la nuova saga è stata una citazione di Obi-Wan Kenobi:

"Per oltre mille generazioni i cavalieri Jedi sono stati i guardiani di pace e giustizia”. E' una citazione che ascoltiamo dal 1977 e abbiamo pensato "come potrebbe essere sviluppata?" Star Wars: The High Republic mostra i Jedi come abbiamo sempre desiderato vederli, veri guardiani di pace e giustizia. In un periodo di speranza e ottimismo, quando i Jedi e la Repubblica sono al loro apice. Ma, naturalmente, arriverà qualcosa di malvagio. Questa iniziativa permetterà ai lettori grandi e piccini di esplorare una nuova zona della galassia, attraverso storie ricche di significato. Inoltre, i lettori scopriranno cosa spaventa veramente i Jedi.

James Waugh vicepresidente Franchise Content & Strategy di Lucasfilm ha descritto lo scenario in cui si muoveranni i personaggi di "High Republic".

Questa era un'età d'oro per i Jedi, e anche un periodo di espansione galattica nell'Orlo Esterno. Quindi aspettatevi che ci siano ricchi racconti di esplorazione; tracciare la galassia, incontrare nuove culture e scoprire com'era la vita da pioniere nell'Orlo Esterno. Questa è un'incredibile parco giochi in cui i nostri narratori possono spaziare, sia all'interno dell'editoria che oltre, e non vediamo l'ora di vedere l'eccezionale fiction che costruiranno al suo interno.

Fonte: Screenrant