James Wan sviluppa un monster movie per la Universal

Di Federico Boni sabato 7 marzo 2020

Cosa succede se il tuo vicino di casa sta costruendo un mostro in cantina?

Jason Blum vuole fare un nuovo film su Frankenstein La Blumhouse vuol provare a resuscitare Frankenstein. Ma c'è bisogno di un'idea innovativa. In attesa di rivederlo al cinema in estate con l'horror Malignant, James Wan realizzerà insieme alla Universal un inedito monster movie, sceneggiato da Robbie Thompson, produttore co-esecutivo di "Supernatural", serie The CW.

Un thriller al momento senza titolo, che prenderà spunto dagli storici mostri dello studios, ma in forma più moderna. Con le sfumature di Disturbia, la storia si concentrerà su un gruppo di adolescenti che scoprono che il vicino di casa sta costruendo un mostro nel suo seminterrato. Spoiler: il mostro si libera. Non è ancora chiaro se Wan dirigerà la pellicola o se si limiterà a produrla.

James e la sua Atomic Monster hanno un 2020 assai ricco da dover affrontare. Dopo l'imminente Malignant, che Wan ha diretto, arriverà in sala anche il sequel di The Conjuring, The Devil Made Me Do It, oltre a Someone Inside Your House per Netflix e a una nuova versione di Mortal Kombat, da girare entro fine anno perché in uscita il 15 gennaio 2021. Tutto tace, per ora, sul sequel di Aquaman.

Fonte: HollywoodReporter