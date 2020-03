Peter Pan e Wendy, trovati i due protagonisti del live-action Disney

Di Federico Boni mercoledì 11 marzo 2020

Alla regia il regista de Il Drago Invisibile.

David Lowery dirigerà il live-action Disney di Peter Pan, ora intitolato Peter Pan and Wendy, come riportato da Variety. La 12enne Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson, interpreterà Wendy, mentre Alexander Molony sarà Peter. Lowery, regista de Il drago invisibile, ha scritto la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks, con Jim Whitaker produttore.

Del 1953 il classico animato Disney, con il live-action che dovrebbe uscire al cinema evitando cos' l'esclusiva Disney Plus, come già capitato a Lilly e il Vagabondo. Molony, ad oggi, si è fatto vedere nelle serie "The Reluctant Landlord" e "Claude", mentre la Anderson, lanciatissima, sarà una giovanissima Scarlett Johansson in "Black Widow", dopo aver già interpretato una giovanissima Milla Jovovich (ovvero sua madre) in "Resident Evil: Final Chapter".

Dopo aver sbancato il 2019 con "Aladdin" e "The Lion King", la Disney è pronta a vivere un altro anno da sogno grazie ai suoi live-action, con Mulan ormai prossimo all'uscita. Il live-action di Peter Pan non è certamente una novità, ad Hollywood, con "Hook" di Steven Spielberg e soprattutto "Pan" di Joe Wright poco esaltanti al botteghino.