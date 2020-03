Birds of Prey: seconda action figure Hot Toys di Harley Quinn con nuovi costumi

Di Pietro Ferraro martedì 24 marzo 2020

Disponibile in pre-ordine la seconda action-doll di Hot Toys della Harley Quinn di Margot Robbie in Birds of Prey.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è il primo film in solitaria dell'antieroina di Margot Robbie che purtroppo, nonostante un accoglienza favorevole di critica e fan, non ha sfondato al box-office con un incasso che ha sfiorato i 200 milioni di dollari da un budget investito di 82 milioni (100 se si calcolano marketing ed elaborati effetti CGI). Warner Bros. doveva puntare ad un incasso di almeno 250 milioni per andare in pari, ma purtroppo così non è stato, e secondo gli esperti di marketing l'errore è stato non concentrarsi interamente su Harley Quinn a partire dal titolo che in corsa è diventato Harley Quinn: Birds of Prey, ma dagli scarsi risultati il cambio di approccio è arrivato fuori tempo massimo, quando il film aveva già debuttato nelle sale.

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell'uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Hot Toys ha realizzato una seconda action-doll ispirata alla Harley Quinn del film "Birds of Prey", trattasi di una speciale versione "Caution Tape Jacket" che non presenta solo un costume alternativo, la giacca con ali colorate a frange, ma anche un secondo costume visto nel film quando Harley assalta la stazione di polizia.

La figure realizzata in scala 1/6 oltre al set di abiti intercambiabili finemente personalizzati con stivali coordinati, include anche un fucile con proiettili inseribili, una mazza da baseball metallica, collana catena a strati, un sandwich (il panino perfetto) e un supporto per la figure con schede grafiche e fondali appositamente progettati.

La nuova action-doll di Harley Quinn nel film "Birds of Prey" è disponibile in pre-ordine QUI.