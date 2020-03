Tigertail di Alan Yang: trailer italiano del film Netflix

Di Pietro Ferraro venerdì 27 marzo 2020

Tzi Ma protagonista di un dramma multi-generazionale che spazia dalla Taiwan degli anni '50 all'odierna New York, su Netflix dal 10 aprile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha svelato reso disponibili trailer e poster di Tigertail, suggestivo dramma che segna il debutto alla regia dell'attore e produttore taiwanese-americano premio Emmy Alan Yang. Il film che spazia tra continenti e decenni, dalla Taiwan degli anni '50 all'odierna New York, segue un operaio taiwanese che lascia la sua terra natia per andare negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Lì dovrà fare i conti con la difficoltà di tessere relazioni e conciliare la famiglia con le nuove responsabilità.

La trama ufficiale:





In questo commovente dramma multi-generazionale, Pin-Jui (Hong-Chi Lee) è un giovane operaio taiwanese povero, ma dallo spirito libero, che prende la difficile decisione di lasciare la sua patria - e anche la donna che ama - per poter cercare migliori opportunità in America. Ma anni di lavoro monotono e un matrimonio combinato privo di amore o compassione trasformano un ormai anziano Pin-Jui (Tzi Ma) solo un'ombra del giovane speranzoso che era. Incapace di creare un legame con sua figlia Angela (Christine Ko) e con il rischio di vivere la sua vecchiaia in solitudine, Pin-Jui deve riconnettersi con il suo passato per costruire finalmente la vita che sognava di avere.

Il cast del film è completato da Hayden Szeto, Yo-Hsing Fang, Kunjue Li, Fiona Fu, James Saito e Joan Chen.

Alan Yang ha scritto, prodotto e diretto episodi per Master of None, Forever, The Good Place e Parks and Recreation, per quest'ultima serie tv Yang ha anche recitato nel ruolo di "Chang" (o "Bass Player" o "Alan") in 14 episodi. Yang è stato premiato con Primetime Emmy come autore per la serie tv "Master of None".

"Tigertail" prodotto da Charles D. King, Kim Roth e Poppy Hanks debutterà su Netflix in esclusiva il 10 aprile.