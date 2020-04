Mortal Kombat Legends: nuova clip "Johnny Cage" del film d'animazione "Scorpion's Revenge"

Di Pietro Ferraro giovedì 2 aprile 2020

Il film d'animazione "Scorpion’s Revenge" ispirato al videogioco Mortal Kombat arriva in digitale dal 16 aprile.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Warner. Bros. ha reso disponibile una nuova clip del film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge che introduce il personaggio di Johnny Cage doppiato in originale da Joel McHale, noto per il ruolo di Jeff Winger nella serie tv Community.

Nella clip Cage, Sonya Blade (Jennifer Carpenter) e Liu Kang (Jordan Rodrigues) si incontrano e si presentano sulla nave che li sta portando al torneo. Dalle immagini si possono già notare le varie caratterizzazioni, Cage è sbruffone e vanesio, Kang è l'eroe con il peso del mondo sulle spalle, Sonya Blade è dura e all'apparenza sprezzante mentre Lord Raiden (David B. Mitchell) non ha l'ironia di Christopher Lambert nel live-action del 1995 e fa subito capire a Cage che il torneo tra i campioni di Outworld e Earthrealm determinerà il destino della Terra e di tutti i suoi abitanti.

Il cast di voci originali include anche Patrick Seitz (Scorpion & Hanzo Hasashi), Steve Blum (Sub-Zero), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi), Robin Atkin Downes (Kano), Ike Amadi (Jax Briggs), Kevin Michael Richardson (Goro) e Grey Griffin (Kitana & Satoshi Hasashi).

Il film è prodotto da Warner Bros. Animation, insieme a NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment. Il film, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, a partire dal 16 aprile sarà disponibile per l’acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 30 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

Fonte: CBR