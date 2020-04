Free Guy: prima clip e nuova data di uscita per il film con Ryan Reynolds

La commedia d'azione con Ryna Reynolds personaggio di un videogioco arriva nei cinema l'11 dicembre 2020.

[Per guardare il trailer italiano del film clicca sull'immagine in alto]

Ryan Reynolds ha pubblicato sul suo account Twitter una prima clip di Free Guy - Eroe per gioco (la trovate in coda all'articolo). La commedia d'azione diretta da Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) e scritta da Matt Lieberman (La famiglia Addams, Qualcuno salvi il Natale) causa emergenza Coronavirus ha una nuova data di uscita americana, slittata dal 4 luglio all'11 dicembre.

Il film vede Reynolds nei panni di Guy è un cassiere di banca che vive la sua vita fatta di routine e lavoro, ma il suo piccolo mondo ordinato viene sconvolto quando scopre di essere semplicemente un PNG (Personaggio Non Giocante) all'interno di un enorme e violento videogioco open world. Ora Guy decide di diventare l'eroe della sua storia e di riscriverla con una nuova consapevolezza di sé. Ora in un mondo in cui non ci sono limiti è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo...prima che sia troppo tardi.

Il cast comprende anche Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Vita da vampiro), Channing Tatum (21 Jump Street, Magic Mike), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out, Uncle Drew), Jodie Eat (Killing Eve) e Joe Keery (Stranger Things)."Free Guy" uscirà nei cinema il 3 luglio 2020.

Free Guy is moving to Dec. 11. Here's a clip that's weirdly appropriate and isn’t actually finished. We cut it a while ago (while there was still a “Fox” before @20thcentury). Ignore the watermarks. And huge thanks to #Aspect for cutting it. pic.twitter.com/aJDqaGIFvT