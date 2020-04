E' morto George Ogilvie, co-regista di Mad Max 3

Di Pietro Ferraro martedì 7 aprile 2020

Blogo ricorda il regista australiano George Ogilvie scomparso a 89 anni.

E' scomparso a 89 anni George Ogilvie, regista australiano noto per aver co-diretto con George Miller il terzo film sella serie post-apocalittica Mad Max. Ogilvie è deceduto per un arresto cardiaco a seguito di complicanze da un enfisema con cui il regista lottava da tempo.

George Ogilvie nato il 5 marzo 1931 ha iniziato come attore di teatro in Australia e alla fine si è trasferito nel Regno Unito dove ha studiato, insegnato e recitato. Nel 1965 Ogilvie torna in Australia per assumere la posizione di regista associato con la Melbourne Theatre Company, dove collabora per sei anni. Ha poi lavorato come direttore artistico presso la South Australian Theatre Company per quattro anni, seguiti da 12 anni come parte della rete teatrale sovvenzionata. Nel 1988 è diventato un regista freelance, lavorando con l'Australian Opera, l'Australian Ballet e varie compagnie teatrali.

Mad Max - Oltre la sfera del tuono interpretato da Mel Gibson e Tin Turner fu il primo film della serie non prodotto da Byron Kennedy, rimasto ucciso in un incidente in elicottero nel 1983, quando il film era ancora in fase di preproduzione. Dopo la morte di Kennedy, il regista George Miller decise di co-dirigere il film con George Ogilvie, con il quale aveva lavorato qualche anno prima nella miniserie televisiva The Dismissal, e al quale affidò gran parte del progetto, limitandosi a dirigere le scene d'azione.

Avevo un mucchio di nomi sulla mia lista ed ho pensato al mio amico George Ogilvie, [...] e gli ho chiesto se poteva aiutarmi. Purtroppo non mi ricordo particolarmente quell'esperienza, perché lo facevo principalmente per portare a termine il progetto nonostante il lutto.

I crediti cinematografici di Ogilvie oltre al terzo Mad Max includono Short Changed (1985), e i drammi a tinte romance The Place at the Coast (1987) e The Crossing (1990), quest'ultimo ha segnato il debutto come attore di Russell Crowe che ha pubblicato le sue condoglianze su Twitter.

Insegnante di talento in arte, teatro e vita. Un privilegio profondo conoscere George. C'è ancora una risonanza quotidiana nella mia vita dalle cose che mi ha insegnato. Ah prezioso signor Ogilvie, questo è davvero un momento triste. The Shiralee, Short Changed, The Crossing. Uomo brillante.

I crediti televisivi Ogilvie oltre alla miniserie del 1983 The Dismissal (dove ha interpretato il senatore laburista Jim McClelland), includono la miniserie Bodyline del 1984 (dove è stato uno degli autori e ha anche diretto tre dei sette episodi), e la regia dei film tv The Shiralee (1987), Touch the Sun: Princess Kate (1988), The Battlers (1994), due episodi della miniserie The Feds (1994) e 11 episodi della longeva serie poliziesca Blue Heelers tra il 2002 e il 2006.







A gifted teacher in art, theatre and life.

A deep privilege to have known George.

There is still a resonance daily in my life from the things he taught me.

Ah precious Mr Ogilvie , this is a sad moment indeed.

The Shiralee, Short Changed, The Crossing. Brilliant man. https://t.co/rYdzQt7hC6

— Russell Crowe (@russellcrowe) April 5, 2020

Fonte: THR