Tyler Rake: trailer italiano del film Netflix con Chris Hemsworth

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 aprile 2020

Il Thor dell'Universo Cinematografico Marvel torna in un thriller d'azione scritto e prodotto dai registi di "Avengers: Endgame".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano ufficiale di Tyler Rake (Extraction), l'action-thriller con protagonista Chris Hemsworth, il Thor dell'Universo Cinematografico Marvel. Il film scritto da Joe Russo che ha anche co-prodotto la pellicola con suo fratello Anthony Russo segue la missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.

Il film segna il debutto alla regia di Sam Hargrave, attore stuntman e coordinatore di scene d'azione i cui crediti da stuntman includono ruoli di di controfigura di Hugh Jackman in Wolverine - L'immortale e del Captain America di Chris Evans in The Avengers. Hargrave ha lavorato con in Fratelli Russo in tutti i film dell'UCM diretti dai fratelli cineasti incluso il blockbuster Avengers: Endgame.

La trama ufficiale:





Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero, affronta la missione più pericolosa della sua vita quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale.

Il cast è completato da David Harbour (Hellboy, Stranger Things), Golshifteh Farahani, Derek Luke, Pankaj Tripathi, Randeep Hooda, Mir Sarwar, Chris Jai Alex, Marc Donato e Hays Wellford.

Tyler Rake arriva su Netflix in esclusiva su Netflix dal 24 aprile.