Scream 5: Neve Campbell conferma trattative in corso

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Il quinto film dell'iconica saga slasher "Scream" potrebbe includere il ritorno di Sidney Prescott.

A quasi dieci anni dall'ultimo capitolo della saga cinematografica Scream di Wes Craven e con un quinto capitolo in fase di sviluppo attivo, arriva la notizia che l'attrice Neve Campbell, che per i fan sta a Scream come Heather Langenkamp sta ai film di Nightmare, ha confermato discussioni in corso per un suo ritorno in Scream 5.

A dare la notizia di contatti con lo studio è stata proprio Campbell che in una recente intervista ha dichiarato che i registi di Scream 5, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi), l'hanno convinta con il loro approccio rispettoso della visione di Craven scomparso nel 2015.

Ne stiamo parlando: Sono stata contattata al riguardo. I tempi sono un po' difficili a causa del COVID. Sai, abbiamo iniziato a discuterne solo un mese e mezzo fa, quindi ci vorrà del tempo per capire come funzionerà tutto...Stiamo negoziando, quindi vedremo. I due registi mi hanno scritto una lettera molto toccante su Wes Craven e su come sia stato di grande ispirazione per loro e su come vogliono davvero onorarlo, e questo ha significato molto, molto per me. Quindi vedremo. Speriamo di poter parlare del progetto faccia a faccia e trovare un modo per realizzarlo. Sono così grata per questi film...adoro Sidney Prescott. È sempre divertente per me fare un passo indietro nei suoi panni, ed è sempre divertente per me vedere il cast tornare e girare di nuovo uno di questi film e provare a farne un altro.

L'originale Scream del 1996 è stato una piacevole sorpresa con Craven che giocando con gli stereotipi del genere slasher, impostati da classici come Venerdì 13 e Halloween, crea un nuovo serial-killer mascherato, l'iconico Ghostface, incassa 173 milioni di di dollari da un budget di 15 milioni e lancia un franchise di successo composto da tre sequel, che seppur godibili non toccheranno le vette dell'originale per qualità e incassi, a cui si è aggiunta nel 2015 una intrigante serie tv antologica che conta al momento tre stagioni.

Scream 5 al momento è nelle prime fasi di sviluppo con Kevin Williamson sceneggiatore dell'intero franchise a bordo come produttore esecutivo. Pare che questo quinto film coinvolgerà una donna che torna nella sua città natale per indagare su una serie di brutali omicidi.

Fonte: ComicBook