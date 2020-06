Stuff - Il gelato che uccide compie 35 anni: curiosità e recensione della commedia horror di Larry Cohen

Di Pietro Ferraro domenica 14 giugno 2020

Blogo celebra i 35 anni della commedia horror con gelato che uccide dal regista di "Baby Killer"

Il 14 giugno 1985 usciva nelle sale americane Stuff - Il gelato che uccide, una commedia horror del regista Larry Cohen noto per aver diretto la trilogia Baby Killer e scritto i film di Maniac Cop.

La trama racconta di una deliziosa e misteriosa poltiglia cremosa che trasuda dalla terra che viene commercializzata come nuovo e irresistibile dessert, ma il gustoso gelato nasconde pericolose controindicazioni, da dipendenza e occupa letteralmente i corpi di chi ne consuma grandi quantità. Assunto da un'azienda concorrente per scoprire la formula segreta che rende "The Stuff" tanto gustoso, un ex-agente dell'FBI scoprirà che "The Stuff" in realtà è un parassita senziente che invade i corpi di chi lo consuma trasformando le vittime in zombie senza volontà.

Cohen con "The Stuff" lavora su due piani differenti: in uno omaggia classici come The Blob, L'invasione degli ultracorpi e La Cosa mentre dall'altro confeziona una feroce e divertita satira sul consumismo, il potere fascinatorio della pubblicità e il potenziale pericolo insito in ciò che arriva ogni giorno sulle nostre tavole e "abita" i nostri frigoriferi, alla stregua di ciò che successivamente narreranno con differenti digressioni il Society di Brian Yuzna, lo Street Trash di Jim Bruno e naturalmente Essi vivono di John Carpenter.

The Stuff è volutamente parodistico nella narrazione, nella recitazione e negli effetti speciali, in qualche caso di notevole impatto orrorifico, ma la confezione è decisamente una spanna sopra rispetto ad altre similari commedie-horror e l'appeal del film dopo 35 anni resta pressoché intonso e anzi guadagna punti rispetto alla satira di stampo "alimentare" ben percettibile tra le righe.

Curiosità



La scena nel motel in cui The Stuff esce dal materasso e dai cuscini e attacca l'uomo sul muro e sul soffitto è stata girata in una stanza che si poteva capovolgere, permettendo a The Stuff di muoversi su e giù per il muro. Era esattamente la stessa stanza usata in Nightmare - Dal profondo della notte (1984) quando Glen, il personaggio di Johnny Depp, viene risucchiato nel suo letto e il suo sangue viene rigurgitato sul soffitto.



Il regista Larry Cohen ha rivelato in alcune scene in cui The Stuff insegue i personaggi, è stata utilizzata una schiuma fatta di lische di pesce. Puzzava così tanto che, non appena le riprese terminavano, gli attori correvano verso un fiume per fare il bagno e sbarazzarsi della puzza.



Il regista Larry Cohen ha dichiarato: "La mia principale fonte di ispirazione è stata il consumismo e l'avidità corporativa riscontrati nel nostro paese e i prodotti dannosi che venivano venduti. Leggevo costantemente sui giornali di vari beni e materiali che venivano richiamati perché stavano danneggiando le persone Ad esempio, c'erano cibi che venivano ritirati dal mercato perché erano pericolosi per la salute delle persone ".



Alcuni dei sostituti della sostanza per il vero The Stuff usati nel film includevano molti gelati, yogurt e gelato Häagen Däz e, per una scena che coinvolge un'enorme valanga con l'effetto di The Stuff che si schianta attraverso un muro, è stata invece utilizzata della schiuma antincendio. Altre scene, come quelli del gigantesco lago di Stuff, hanno richiesto immagini e animazioni sovrapposte.



Chocolate Chip Charlie è stato ispirato dai famosi biscotti Amos.





Arsenio Hall è stato considerato per il ruolo di Charles W. "Chocolate Chip Charlie" Hobbs.



David "Mo" Rutherford dice a Charles W. "Cioccolatino Charlie" Hobbs di contattare l'agente Frank Herbert dell'FBI. Frank Herbert è uno scrittore di fantascienza americano scomparso nel 1986 e noto per il romanzo "Dune" e i suoi cinque sequel.



Pare che il taglio originale del film era molto più lungo e descritto dal regista Larry Cohen come più "denso e sofisticato". Sentendo che il film era troppo lungo, è stato tagliato per aumentarne il ritmo del film. C'era una scena romantica tra Moriarty e Marcovicci che si svolgeva in una stanza d'albergo nel taglio originale.



"The Stuff" è uno dei film che danno allo Starcourt Mall durante la terza stagione di Stranger Things.



Michael Moriarty (David 'Mo' Rutherford) e Paul Sorvino (colonnello Malcolm Grommett Spears) sono apparsi insieme in 31 episodi di Law & Order - I due volti della giustizia dal 1991 al 1992, Moriarty come il Procuratore Distrettuale Ben Stone e Sorvino come il sergente Phil Cerreta.



"The Stuff" è uno dei film preferiti di Rupert Grint, meglio noto come il Ron Weasley dei film di Harry Potter.





Il film segna l'ultimo ruolo cinematografico dell'attore Alexander Scourby (Il gigante, Geremia, cane e spia, Il diavolo alle 4, L'esecutore).



Il regista Larry Cohen ha assunto la Effects Associated per realizzare gli effetti speciali per il film. Cohen però era scontento di diverse scene e pagò solo la metà di quanto concordato (circa 8.000$). Effects Associated ha quindi intentato una causa legale per ottenere il resto del compenso.



L'ufficio degli executive alla fine del film è stranamente simile all'ufficio del signor Burns nella serie tv I Simpson, in particolare l'orso polare impagliato.



In una scena è visibile una copia del futurologico la "La terza onda" di Alvin Toffler.



Il film include un cameo di Eric Bogosian non accreditato come uno dei commessi della drogheria; uno di Patrick Dempsey (non accreditato) come un'acquirente sottobanco di The Stuff e negli spot televisivi che costellano il film appaiono tra gli altri Anthony Perkins, Barbara Crampton e Jeffrey Combs.



Le musiche originali del film sono di Anthony Guefen (Occhi nella notte, A casa con i Webber, Euforia).



