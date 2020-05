Ragazze vincenti: all'asta la divisa da baseball di Tom Hanks

Di Pietro Ferraro domenica 31 maggio 2020

All'asta la divisa indossata da Tom Hanks nei panni dell'allenatore Jimmy Dugan in "A League of Their Own".

Il sito EW riporta che la divisa da baseball indossata da Tom Hanks nel film Ragazze vincenti del 1992 è stata messa all'asta.

La divisa di Hanks è disponibile QUI per la casa d'aste Lelands. Fondata nel 1985, Lelands ha gestito molte delle più grandi aste di riferimento, tra cui la Mickey Mantle Auction della Greer Johnson Collection (1,3 milioni di dollari), Harry M. Stevens Auction (1,8 milioni di dollari) e la famosa Boston Garden Auction (2 milioni di dollari vendite totali). Ormai nella quarta decade, Lelands è stata coinvolta nella vendita di centinaia di milioni di dollari dei più importanti cimeli e figurine sportive del mondo.

L'uniforme di Hanks che include maglia, pantaloni, cintura, cappello e leggins sarà disponibile per 22 giorni. Nel momento in cui scriviamo questo articolo l'uniforme ha raggiunto quota 8.342$.





Questa divisa completa incredibilmente importante è stata indossata dall'attore Tom Hanks nell'acclamato film del 1992 "A League of Their Own" nei panni dell'allenatore Jimmy Dugan delle Rockford Peaches. L'uniforme comprende maglia, pantaloni, cappello, cintura e gambali indossati dal due volte vincitore del premio Oscar nel film. La cintura presenta un pezzo mancante sul retro ma non influisce sulla qualità della visualizzazione. Nel film, diretto dalla recentemente scomparsa Penny Marshall, Dugan è ritratto come un ex-superstar alcolizzata che ha colpito quasi 500 home run, di cui 58 nel 1936. I cineasti hanno negato che il ruolo fosse basato anche sul battitore Jimmie Foxx un alcolizzato che colpì poco più di 500 fuoricampo di cui 58 nel 1932. Forse più evidentemente, Foxx era il manager della Fort Wayne Daisies della stessa All-American Girls Professional Baseball League nei primi anni '50. Ad ogni modo, Hanks ha reso Dugan puramente suo. Precedentemente incorniciato e accompagnato dalla placca che era nella cornice, con la scritta "Uniform Worn by Tom Hanks, A League of Their Own, 1992." Viene fornito con un lettera di autorizzazione dettagliata di Sportsrobe che afferma la provenienza e l'autenticità della maglia. La divisa è autentica al 100% poiché Sportsrobe ha gestito la realizzazione delle divise per il film. Si presenta in buono stato. Incredibilmente, questo non è solo il costume chiave di un personaggio importante in uno dei migliori film di baseball mai realizzati, ma un successo di Hollywood e una pietra miliare culturale, e soprattutto indossato da una leggenda dello schermo in uno dei suoi ruoli più iconici. Ricorda, vincendo o perdendo questo pezzo di riferimento all'asta, NON si piange nel baseball.

"Ragazze vincenti" ispirato dalla vera lega amerciana di baseball professionale per ragazze e considerato uno dei più grandi film di baseball di tutti i tempi è interpretato da Geena Davis, Madonna, Rosie O 'Donnell e Hanks nei panni dell'alcolizzato e scontento team manager Jimmy Dugan.