Scooby!: clip con i primi cinque minuti del film e video con bloopers e scene eliminate

Di Pietro Ferraro lunedì 1 giugno 2020

Scooby-Doo e la Mistery Inc. tornano in un nuovissimo lungometraggio reboot d'animazione realizzato con animazione al computer.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Dopo una tonnellata di cartoni (film, serie tv, speciali televisivi), tre film live-action televisivi e due lungometraggio live-action per il grande schermo è in arrivo Scooby!, un nuovissimo lungometraggio cinematografico con protagonista l'amato Scooby-Doo realizzato con animazione al computer diretto da Tony Cervone da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Jack Donaldson, Derek Elliott e Matt Lieberman, e una storia di Lieberman, Eyal Podell e Jonathon E. Stewart.

"Scooby!" è di fatto un reboot della serie di film di Scooby-Doo ed è destinato a essere il primo episodio di una serie di film ambientati in un universo cinematografico condiviso di Hanna-Barbera. La trama del film segue la Mystery Inc. mentre vengono arruolati dal supereroe Blue Falcon per impedire a Dick Dastardly di aprire gli Inferi e scatenare Cerberus.

La trama ufficiale:





Scooby! è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. e ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Scooby! nel frattempo è uscito negli Stati Uniti direttamente in digitale tramite video on demand il 15 maggio 2020 su Prime Video, Google Play, FandangoNow e iTunes Store. Inizialmente il film doveva essere proiettato nelle sale statunitensi lo stesso giorno, ma l'uscita cinematografica è stata annullata causa pandemia di COVID-19. Nonostante abbia ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, il film ha scalato le classifiche del noleggio digitale nel suo weekend di debutto.

In attesa di scoprire una data di uscita italiana e il formato del rilascio, vi proponiamo tre nuovi video: una clip con i primi cinque minuti del film, un video con le scene eliminate e un terzo video con le papere dei doppiatori originali del film che includono Frank Welker (Scooby-Doo), Zac Efron (Fred), Amanda Seyfried (Daphne), Gina Rodriguez (Velma) e Will Forte (Shaggy). Il cast vocale è completato da Tracy Morgan nei panni di Captain Caveman, Kiersey Clemons nei panni di Dee Dee Skyes, Jason Isaacs interpreta il cattivo Dick Dastardly e Ken Jeong nei panni del partnerdi Blue Falcon, il cane robot Dynomutt. Nel cast ci sono anche Simon Cowell, il popolare giudice di X Factor UK / USA, Britain's & America's Got Talent interpreta se stesso, e Ariana Greenblatt, Mckenna Grace e Iain Armitage che vestiranno i panni di versioni "kids" di Velma, Daphne e Shaggy.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]