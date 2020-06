The Magic School Bus: la serie animata diventa un film live-action con Elizabeth Banks

Di Pietro Ferraro venerdì 26 giugno 2020

La serie tv animata anni novanta "Allacciate le cinture! Viaggiando si impara" arriverà al cinema in un mix di live-action e animazione.

E' stato ufficializzato lo sviluppo di un adattamento live-action di Allacciate le cinture! Viaggiando si impara - The Magic School Bus, una serie animata degli anni novanta che miscelava intrattenimento e didattica tratta dalla serie di libri di Joanna Cole e Bruce Degen.

Il sito The Wrap riporta che l'attrice e regista Elizabeth Banks sarà protagonista nei panni della signora Fizzle, una maestra di scuola che porta a spasso la sua scolaresca su uno strano scuolabus magico capace di trasformare gite all'aria aperta in avventure incredibili e narrare le meraviglie della scienza lungo il cammino. La serie è andata in onda per quattro stagioni su Canale 5 dal 1995 al 1998.

Secondo la fonte, il nuovo film sarà un ibrido live-action e film d'animazione, e sarà la prima volta che vedremo la signora Fizzle e la sua classe sul grande schermo nei 26 anni di storia del marchio Scholastic. Il film " The Magic School Bus" è una produzione congiunta di Scholastic Entertainment, Brownstone Productions, Marc Platt Productions e Universal Pictures. Elizabeth Banks non solo reciterà nel film, ma produrrà anche il film insieme a Max Handelman per Brownstone. Alison Small di Brownstone sarà produttore esecutivo. Ryan Christians della Marc Platt Productions supervisionerà la produzione con Sara Scott e Lexi Barta della Universal Pictures.

I produttori includono anche Marc Platt (La La Land) e Adam Siegel per Marc Platt Productions, così come il presidente di Scholastic Entertainment e la responsabile della strategia Iole Lucchese e Caitlin Friedman.

Siamo lieti di dare vita all'iconica signora Frizzle e al suo entusiasmo per la conoscenza e l'avventura in un modo nuovo e originale che ispira la prossima generazione di bambini ad esplorare la scienza e supporta gli insegnanti appassionati che aiutano a rendere la scienza reale e accessibile ai giovani studenti ogni giorno. Siamo anche estremamente entusiasti di lavorare con partner di alto livello come Elizabeth Banks, Marc Platt Productions, Brownstone Productions, Universal Pictures e tutti i fantastici talenti riuniti per questo film degno di nota. Iole Lucchese di Scholastic Entertainment

Elizabeth Banks dopo la regia di un episodio dell'antologia comedy Comic Movie, dirige due film della trilogia Pitch Perfect e più recentemente ha diretto, co-sceneggiato, prodotto e interpretato il reboot Charlie's Angels che non è andato bene al box-office. Banks è attualmente designata alla regia del film tv The Greater Good, una commedia che fa il verso a X-Files ed esplora i rapporti sul luogo di lavoro ambientati nel mondo delle teorie del complotto.