The Walking Dead: Robert Kirkman aggiorna sullo spin-off di Rick Grimes

Di Pietro Ferraro martedì 21 luglio 2020

In attesa del panel che si terrà al prossimo Comic-Con@Home, arriva un aggiornamento sullo status del film di The Walking Dead.

Robert Kirkman creatore del fumetto e della serie tv The Walking Dead ha recentemente offerto in un'intervista (via IGN) un aggiornamento sullo status delLo spin-off cinematografico di Rick Grimes.

L'uscita di scena dell'amato ex sceriffo di Andrew Lincoln nel corso della nona stagione è stata seguita dalla notizia che Grimes sarebbe tornato nel primo di tre spin-off cinematografici che porteranno "The Walking Dead" sul grande schermo.

Durante l'evento Skybound Xpo, David Alpert produttore di "The Walkind Dead" pur premettendo che al momento non ci sono previsioni per un via alle riprese, ha dichiarato che lo sviluppo del film è ben avviato e che: "stiamo arrivando in grande stile". Kirkman ha confermato le parole di Alpert aggiungendo che ci saranno molte novità in arrivo dopo che l'emergenza coronavirus sarà passata.

Ci sono tonnellate di cose in corso dietro le quinte. Non voglio che nessuno pensi che stiamo solo aspettando che questa pandemia finisca. Direi che, semmai, la pandemia ci sta permettendo di fare un film migliore. Penso che il film di Rick Grimes sia tra questi, solo perché stiamo avendo molto più tempo per cucinare questa cosa e assicurarci che sia perfetta. Ma quando le cose si calmeranno, voi ragazzi sentirete molto di più di questo film .

Kirkman in un'intervista rilasciata al Comic-Con di San Diego lo scorso anno ha parlato dei film di Rick Grimes.

Sono molto emozionato, non posso dire molto, lasciami pensare a quello che posso dire: costruiremo la storia in un modo leggermente diverso, approcciando la narrazione in un modo più succinto e possibilmente in modo più spettacolare...Ho già detto troppo, sarà divertente.

L'ultima volta che abbiamo visto Rick era malconcio ma vivo a bordo di un elicottero in rotta verso una destinazione sconosciuta. Nel frattempo anche la Michonne di Danai Gurira ha lasciato la serie dopo aver scoperto che Rick potrebbe essere ancora vivo, quindi è probabile che anche Gurira apparirà nello spin-off e non è da escludere che uno degli altri due spin-off in programma non sia dedicato proprio a Michonne.

E' possibile che qualcosa venga rivelato all'imminente Comic-Con@Home, versione virtuale del Comic-Con di San Diego che includerà un panel dedicato a "The Walking Dead" alla fine di questa settimana.