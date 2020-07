Mega Man: Henry Joost e Ariel Schulman aggiornano sul film live-action

Di Pietro Ferraro domenica 26 luglio 2020

I registi dell'imminente "Project Power" di Netflix confermano che il film di Mega Man è vivo e vegeto.

I registi Henry Joost e Ariel Schulman in una recente intervista con il sito IGN hanno fornito un aggiornamento sul film live-action di Mega Man che non è stato accantonato ed è in sviluppo attivo.

Joost e Schulman che hanno codiretto il film fantascientifico Project Power con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt hanno confermato che Mattson Tomlin, sceneggiatore del film Netflix in arrivo il prossimo 14 agosto, sta ora lavorando al film di "Mega Man".

Joost ha parlato di "grandi novità" in arrivo per il live-action basato sull'omonima serie di videogiochi platform di Capcom.

È vero. Ci siamo divertiti così tanto a lavorare con Mattson su Project Power che lo abbiamo invitato ad aiutarci con Mega Man. Ne siamo davvero entusiasti. Penso che presto avremo grandi novità al riguardo. Non posso dire così tanto in questo momento, ma è un progetto molto vicino e caro ai nostri cuori e siamo entusiasti.

Schulman ha parlato di cosa i due registi hanno trovato di affascinante nel personaggio di Mega Man:

Mi piace che sia un eroe che parte sconfitto. Entrambi siamo profondamente affascinati dalla robotica e dal futuro dell'automazione, nel bene e nel male. Penso che provare a combinarlo in uno dei nostri videogiochi storici preferiti sia la sfida finale.

Originariamente intitolato Rockman per la sua uscita giapponese, Mega Man ha debuttato per il Nintendo Entertainment System (NES) nel 1987, sviluppato da Capcom. Nel gioco originale, il personaggio del titolo è stato creato da un uomo di nome Dr. Light, per diventare il suo assistente di laboratorio. Il medico è stato poi tradito dal Dr. Wily, che ha rubato il lavoro del Dr. Light e reso il robot malvagio fornendolo di armi speciali per conquistare il mondo. Questo ha portato il Dr. Light a modificare il suo assistente di laboratorio in un droide da battaglia dotandolo di armatura e un cannone al plasma e ribattezzandolo Mega Man.