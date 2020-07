Tenet: annunciata nuova data di uscita e locandina IMAX

Di Pietro Ferraro martedì 28 luglio 2020

Il nuovo film di Christopher Nolan ha una nuova data di uscita italiana.

Warner Bros. come promesso ha annunciato una nuova data di uscita per l'atteso Tenet di Christopher Nolan. Il film doveva originariamente uscire all'inizio di questo mese, ma è stato rinviato più volte a causa dalla pandemia di coronavirus con l'ultima data di uscita, il 12 agosto, recentemente cancellata dalla studio.

Warner Bros. ha annunciato che "Tenet" uscirà in 70 paesi, tra cui il Canada, Australia, Giappone e Corea e diversi paesi europei (Francia, Germania, Italia, Russia, Regno Unito) il 26 agosto. Sarà quindi presentato in anteprima in "città selezionate" degli Stati Uniti nel fine settimana del Labor Day (3 settembre).

Il sito Variety riporta che la forte vendita dei biglietti per Peninsula, il sequel di Train to Busan che ha incassato 21 milioni di dollari in Corea, è stato un segno di fiducia per lo studio sul fatto che i clienti sono pronti ad uscire di casa e andare al cinema.

Ancora in forse il debutto di "Tenet" in Cina, il secondo mercato cinematografico più grande del mondo, a causa di restrizioni del governo sulla durata di film superiori a due ore, "Tenet" dura 2 ore e 30 minuti. Sembra però che gli esercenti delle sale cinesi hanno recentemente prenotato titoli superiori alle due ore, come Inception, suggerendo che la Cina potrebbe non voler imporre la restrizione sulla durata.

Nel frattempo l'emergenza sanitari imperversa negli Stati uniti con la maggior parte dei locali ancora chiusa poiché il virus si diffonde rapidamente all'interno di spazi ristretti, come cinema e ristoranti. Gli esercenti di sale statunitensi si sono detti frustrati poiché ogni qual volta si preparano a riprendere l'attività, si ritrovano a perdere ulteriore denaro per i continui slittamenti delle date di uscita.