Mulan: il remake live-action negli Stati Uniti uscirà direttamente su Disney +

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 agosto 2020

A causa del protrarsi del lockdown dei cinema statunitensi il remake di Mulan arriverà in streaming.

Disney ha reso nota la sua decisione riguardo il destino del remake live-action Mulan, lo studio ha annunciato che il film uscirà negli Stati Uniti direttamente su Disney + e lo stesso giorno anche nei cinema di alcuni mercati internazionali.

Bob Chapek, CEO di Walt Disney Company, ha annunciato che "Mulan" uscirà negli Stati Uniti e in altri mercati con il servizio di streaming Disney + venerdì 4 settembre a $ 29,99. Mulan sarà disponibile via Disney + negli Stati Uniti, in Canada, Nuova Zelanda, Australia e in molti paesi dell'Europa occidentale. Il film uscirà anche nelle sale il giorno stesso nei mercati in cui i cinema sono aperti e Disney + non è disponibile.

Vediamo questo come un'opportunità per portare questo incredibile film ad un vasto pubblico che al momento non è in grado di andare al cinema, migliorando ulteriormente il valore e l'attrattiva di un abbonamento Disney + con questo fantastico contenuto.Mulan è una tantum. Detto questo, riteniamo molto interessante essere in grado di cogliere una nuova offerta, la nostra offerta di accesso in anteprima, ai consumatori ad un prezzo di $29,99, e imparare da essa e vedere cosa succede. Bob Chapek

A meno di un anno dal suo lancio, Disney + ha raggiunto 60,5 milioni di abbonati in tutto il mondo, posizionandosi al terzo posto dopo Netflix e Amazon.

Fonte: Indiewire