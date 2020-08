L'uomo che veniva dal nulla: il team di "John Wick" per il remake americano

Di Pietro Ferraro giovedì 6 agosto 2020

Il remake dell'acclamato thriller d'azione sudcoreano "The Man from Nowhere" sarà scritto e prodotto da Chad Stahelski e Derek Kolstad

New Line ha annunciato che Chad Stahelski e Derek Kolstad, rispettivamente coregista e sceneggiatore di John Wick, realizzeranno il remake dell'action-thriller sudcoreano L'uomo che veniva dal nulla (The Man from Nowhere). Il sito Hollywood Reporter riporta che Stahelski è a bordo come produttore, mentre Kolstad scriverà il rifacimento.

"L'uomo che veniva dal nulla" uscito nel 2010 narra di un tranquillo gestore di un banco dei pegni con un passato violento che affronta un giro di traffico di droga e organi nella speranza di salvare una ragazzina rapita. Il film diretto da Lee Jeong-beom e con protagonista l'attore Won Bin oltre ad essere stato campione d'incassi in Corea ebbe un notevole riscontro a livello internazionale, da qui l'interesse di Hollywood. In origine i diritti furono acquisiti da Dimension Films nel 2012 poi passati a New Line nel 2016.

Stahelski e Kolstad produrranno attraverso la loro società 87Eleven Entertainment in collaborazione con Jason Spitz di 87Eleven e Richard Brener, Josh Mack e Chris Pan di New Line.

Per quanto riguarda il franchise di "John Wick" oltre ad un quarto film confermato, ci sono in ballo anche uno spin-off al femminile dal titolo Ballerina e una serie tv dal titolo The Continental, basata sull'omonimo hotel per killer del franchise, prodotta da Starz.





[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]