Justice League: nuovo trailer dello "Snyder Cut" dall'evento DC Fandome

Di Pietro Ferraro domenica 23 agosto 2020

Zack Snyder ha fatto tappa all'evento virtuale "DC Fandome" svelando un nuovo trailer e una locandina del suo montaggio alternativo del film "Justice League".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Come annunciato il regista Zack Snyder ha portato all'evento DC Fandome un nuovo trailer dello "Snyder Cut" di Justice League che arriverà su HBO Max nel 2021, e che ora sappiamo sarà presentato come una miniserie tv in quattro parti da un'ora o fruibile come un film di 4 ore in una sola volta.

Snyder durante il panel ha confermato molto più spazio per Cyborg (Ray Fisher) descritto come "il cuore del film" e per il Flash di Ezra Miller. "Penso che le persone vedranno molto di più di Flash e penso che vedranno un po 'di più del suo arco emotivo, e penso che si divertiranno...Vedrete qualcosa con Flash che non avete mai visto prima, qualcosa che riguarda le sue capacità. È un personaggio quantistico, interagisce con il tempo e lo spazio. Quindi potreste vederlo fare qualcosa di opportuno." Inoltre Snyder ha annunciato che nessuna delle riprese di Joss Whedon viste al cinema sarà inclusa nello "Snyder Cut".

La trama ufficiale:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Ritroveremo quindi Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di Flash, Jason Momoa nei panni di Aquaman e Ray Fisher nei panni di Cyborg. Ciaran Hinds doppia Steppenwolf che non sarà l'unico antagonista poiché il montaggio alternativo di Snyder riporterà su schermo tutte le scene tagliate di Darkseid doppiato da Leonard Cohen.

Fonte: Collider