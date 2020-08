The Suicide Squad - Missione Suicida: anteprima video e foto dei personaggi dall'evento DC Fandome

The Suicide Squad di James Gunn fa tappa all'evento virtuale DC Fandome.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Un primo filmato in italiano e un set di nuove immagini ufficiali del cast di The Suicide Squad - Missione Suicida disponibili direttamente dal panel dell'evento DC Fandome, dove sono intervenuti James Gunn e il cast del sequel-reboot DC.

Durante il panel è stato rivelato il cast completo di relativi personaggi. Il film include i membri del cast del Suicide Squad originale Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis che riprendono i loro ruoli, a cui si aggiungono nuovi arrivati ​​Idris Elba, John Cena, Storm Reid, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Taika Waititi, Pete Davidson, Alice Braga, Michael Rooker e altri ancora.

#TheSuicideSquad Roll Call! (thanks to @grandson for the tune!) pic.twitter.com/Dea21xZWUl