The Suicide Squad: rivelato il personaggio di Taika Waititi?

Di Pietro Ferraro sabato 29 agosto 2020

Un rumor ipotizza chi potrebbe interpretare Taika Waititi in "Suicide Squad 2".

L'evento DC FanDome ha visto un ricchissimo panel di The Suicide Squad, nel corso del quale il regista James Gunn ha fornito un filmato, dettagli sul cast e una lista dei nuovi personaggi della Task Force X che vedremo nel film, ma quella lista non includeva chi doppierà King Shark e restava scoperto anche il ruolo di Taika Waititi.

In molti hanno collegato King Shark al potenziale ruolo di Waititi, ma ora un rumor riportato dal sito Splash Report afferma Waititi doppierà invece Starro, l'antagonista principale di "The Suicide Squad", che nel film è tenuto prigioniero in una torre e non parla in prima persona, ma comunica solo attraverso le persone di cui controlla la mente. La fonte aggiunge che Waititi potrebbe anche interpretare in un cameo l'originale Ratcatcher, visto che nella nuova "Suicide Squad" c'è Ratcatcher 2, una versione al femminile del personaggio interpretata da Daniela Melchior.

Starro noto anche come Starro il Conquistatore è un supercriminale DC Comics creato da Gardner Fox e Mike Sekowsky che ha debuttato durante la Silver Age nell'albo Brave and the Bold n. 28 (febbraio-marzo 1960). Starro è una forma di vita aliena intelligente che assomiglia ad una stella marina gigante con un occhio centrale ed estremità prensili. L'entità ha visitato la Terra e ha dato potere a tre stelle marine, le creature che hanno scatenato il caos (facendo esplodere una bomba atomica e assorbendone l'energia; rapendo scienziati e assorbendo il loro potere cerebrale) fino a quando non sono stati fermati da Aquaman, Flash (Barry Allen), Lanterna Verde (Hal Jordan), Martian Manhunter e Wonder Woman. Starro è stato sconfitto rivestendolo di calce viva, che ha annullato le abilità dell'entità. Un segmento di quello Starro sopravvisse e si rigenerò in una creatura completa, ma fu fermato da Aquaman prima di poter reiterare il suo piano di conquista.

"The Suicide Squad" uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.