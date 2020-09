The Rock e la sua famiglia positivi al Covid-19

Di Pietro Ferraro giovedì 3 settembre 2020

Dwayne Johnson rivela la sua positività al coronavirus in un post su Instagram.

Dwayne "The Rock" Johnson in un post su Instagram ha rivelato che lui e la sua famiglia sono risultati positivi al COVID-19, ma ora stanno tutti bene.

The Rock è solo l'ultima celebrità di Hollywood a cui è stato diagnosticato il COVID-19, i primi sono stati Tom Hanks e Rita Wilson a cui si sono aggiunti Idris Elba, Alyssa Milano, Mel Gibson e Bryan Cranston tutti risultati positivi al coronavirus.

Il test positivo per COVID-19 è molto diverso dal riprendersi da brutte ferite, essere sfrattato o essere al verde, cosa che sono stato più di qualche volta. La mia priorità numero 1 è proteggere sempre la mia famiglia e i miei cari...Vorrei che solo io fossi risultato positivo. Era tutta la mia famiglia ed è stato un calcio nello stomaco. Noi come famiglia stiamo bene, siamo dall'altra parte e non più contagiosi. Grazie a Dio, siamo sani. Stiamo contando le nostre benedizioni in questo momento. Siamo ben consapevoli che non arrivi sempre dall'altra parte del COVID-19 più forte e più sano. Alcuni dei miei migliori amici hanno perso i genitori a causa di questo virus che è così incredibilmente implacabile e spietato.

The Rock ha ripreso un video di 11 minuti in cui spiega che lui, sua moglie e le sue due figlie sono risultati positivi al virus un paio di settimane fa. Lui e sua moglie hanno avuto sintomi gravi, le sue figlie, Jasmine di 4 anni e Tiana di 2 anni, invece avevano solo una leggera tosse. Ha spiegato di aver contratto il virus da amici di famiglia stretti e ha ricordato ai fan di stare attenti e di non abbassare la guardia.

Rimani disciplinato. Rafforza il tuo sistema immunitario. Impegnati per il benessere. Indossa la tua mascherina. Proteggi la tua famiglia. Sii severo nell'avere persone in casa o nelle riunioni. Sii positivo. E prenditi cura dei tuoi simili.

Dwayne Johnson è stato recentemente designato come attore più pagato di Hollywood per il secondo anno consecutivo e si prepara a vestire i panni di Black Adam nell'omonimo film DC in uscita il 22 dicembre 2021 e lo vedremo al fianco di Emily Blunt nel film Jungle Cruise di Disney in uscita il 30 luglio 2021.





























