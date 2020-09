Guida per babysitter a caccia di mostri: trailer della commedia horror per ragazzi di Netflix

La Tamara Smart di Artemis Fowl protagonista del primo trailer in lingua originale di Guida per babysitter a caccia di mostri, la nuova commedia horror di Netflix che strizza l’occhio a Harry Potter e Men in Black, tutto rigorosamente presentato in un fumettoso e rassicurante formato famiglia.

Adattato dalla popolare serie di libri horror per ragazzi di Joe Ballarini che ha curato anche la sceneggiatura, la storia segue giovane babysitter che viene reclutata da una società segreta di cacciatori di mostri e si imbarca in una missione per recuperare un bambino a cui stava facendo da babysitter quando stato rapito dai mostri.

La trama ufficiale:

Quando la matricola del liceo Kelly Ferguson (Tamara Smart) accetta con riluttanza di fare da babysitter a Jacob Zellman (Ian Ho) ad Halloween, l’ultima cosa che si aspetta è di essere reclutata in una società segreta internazionale di babysitter che proteggono i bambini con poteri speciali dai mostri. Per mantenere Jacob al sicuro, Kelly si allea con la vice-presidente senza fronzoli Liz Lerue (Oona Laurence), il genio della tecnologia Berna Vincent (Troy Leigh-Anne Johnson), l’esperta di creature Cassie Zhen (Lynn Masako Cheng) e il maestro di pozioni Curtis Critter (Ty Consiglio) per sconfiggere un boogeyman noto come “Il Grand Guignol” (Tom Felton), una strega affascinante di nome “Peggy Drood” (Indya Moore) e la oro legione di mostri misteriosi.

Il cast è completato da Alessio Scalzotto, Tamsen McDonough, Ty Consiglio, Ashton Arbab, Crystal Balint, Ricky He, Momona Tamada, Cameron Bancroft, Crystal Balint, Eliza Faria, Linden Porco, Samantha Schimmer Samantha Schimmer e Tamsen McDonough.

“Guida per babysitter a caccia di mostri” segna il ritorno della regista Rachel Talalay al lungometraggio dopo un lungo periodo impegnato sul piccolo schermo con regie per svariate serie tv tra cui American Gods, Doom Patrol, Doctor Who, Sherlock e Le terrificanti avventure di Sabrina. Talalay negli anni ’90 ha diretto l’adattamento del fumetto Tank Girl, il thriller fantascientifco Killer machine e il sequel horror Nightmare 6 – La fine.

Joe Ballarini oltre che scrittore è anche regista e sceneggiatore, i suoi crediti includono la storia del film d’animazione My Little Pony: Il film del 2017 e sceneggiature per la commedia horror Dance of the Dead (2008), la commedia romantica Father vs. Son (2010) e Ballerini sta scrivendo anche Atlantis 7 in collaborazione con Adam F. Goldberg della serie tv I Goldberg; si tratta di un film d’avventura che segue un brillante dottorando che si unisce al team di corpi speciali di suo padre per sventare una minaccia d’invasione proveniente nientemeno che dall’antica città di Atlantide.

Netflix ha fissato l’uscita americana di “Guida per babysitter a caccia di mostri” al 15 ottobre giusto in tempo per Halloween, mentre l’uscita italiana è ancora da definire.

Fonte: Collider