Stasera in tv: “AAA genero cercasi” con Kad Merad su Rai 1

AAA genero cercasi (Le Gendre de ma vie), su Rai 1 la commedia francese diretta dal regista François Desagnat (Daddy Cool – Non rompere papà) interpretata da Kad Merad e Julie Gayet.

AAA genero cercasi – Cast e doppiatori

Kad Merad: Stéphane Legendre

Julie Gayet: Suzanne Legendre

Pauline Étienne: Alexia Legendre

François Deblock: Bertrand Lapin

Guillaume Labbé: Thomas Cazenave

Zabou Breitman: Christelle

Chloé Jouannet: Raphaëlle Legendre

Louise Coldefy: Gabrielle Legendre

Jérémy Lopez: Julien

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Stéphane Legendre

Selvaggia Quattrini: Suzanne Legendre

Jessica Bologna: Alexia Legendre

Alessio Puccio: Bertrand Lapin

Davide Albano: Thomas Cazenave

Roberta Greganti: Christelle

Beatrice Maruffa: Raphaëlle Legendre

Sophia De Petro: Gabrielle Legendre

Claudio Marsicola: Julien

AAA genero cercasi – Trama e trailer

Stéphane e Suzanne sono genitori di tre giovani donne, la situazione può sembrare ideale ma Stéphane non ha mai avuto un figlio e ha sempre sognato di averne uno. Per colmare questa frustrazione, monopolizza i suoi generi e se ne innamora più rapidamente delle sue figlie. Quando Alexia, la figlia minore, decide di lasciare Thomas, magnifico giocatore di rugby e nuovo idolo di suo padre, per un giovane medico che non sopporta, Stéphane farà fatica ad accettare la situazione.

Curiosità sul film

François Desagnat dirige “AAA genero cercasi” da una sua sceneggiatura scritta con Thomas Ruat & Jérôme L’hotsky basata su uno script originale (“Dad Friend”) di Jeff Morris. Emmanuel Kuster & Marion Séclin hanno collaborato all’adattamento francese.

Per il personaggio del padre, François Desagnat è rimasto abbastanza fedele alla sceneggiatura originale: doveva essere eccessivo, paradossale, anche un po’ scostante, senza impedire l’empatia dello spettatore. È per questo motivo che è stato scelto Kad Merad, che ispira simpatia.

Il progetto “AAA genero cercasi” è nato prima di Adopte un veuf (Adotta un vedovo) uscito nel 2016, la precedente pellicola di François Desagnat. Stéphane Sperry, coproduttore del film con Antoine Pezet e Jérôme Corcos, hanno discusso con il regista la della sceneggiatura originale, una commedia americana scritta per Tyler Perry, e gli hanno proposto di adattarla.

François Desagnat si è ispirato a diverse commedie famose che trattano il tema del genero che arriva nella famiglia della sua compagna come Io e mio suocero (Mon beau-père et moi) o Crazy Stupid Love.

In “Adopte un veuf”, François Desagnat parlava di una famiglia reinventata. In “AAA genero cercasi” c’è ancora una famiglia ma stavolta è disfunzionale.

Intervista a cast e regista

Il regista François Desagnat racconta come ha adattato il copione originale, una commedia americana scritta per Tyler Perry.

La storia di quest’uomo egoista che si crede infelice perché non ha un figlio mi ha affascinato perché io stesso ho due figlie: senza condividere i suoi rimpianti, credo di aver capito cosa prova! (ride). Dovevo assolutamente aiutarlo a rendersi conto dell’assurdità dei suoi stati d’animo. Gran parte del lavoro ha consistito nel cancellare gli elementi culturali americani e trasferirli in Francia (il giocatore di rugby era ovviamente un giocatore di football americano). D’altra parte, mi sono sentito molto a mio agio con il tono. Questa capacità della commedia americana di spingere su certi tasti rimanendo leale e commovente.

Desagnat spiega come gli piace nelle sue commedia affrontare questioni sociali.

Questo è il principio della commedia! Le commedie che mi piacciono spesso affrontano tematiche sociali, non esplicitamente, ma in modo trasversale. Perché ho un piccolo problema con i film che danno lezioni – preferisco quando le cose vengono affrontate con più acutezza, finezza…

Desagnat parla del processo di casting.

La scelta di Kad Merad non è banale. Per il personaggio del padre, sono rimasto abbastanza fedele alla sceneggiatura originale: doveva essere eccessivo, paradossale, anche se significa essere un po’ antipatici, perché volevo mantenesse la sua personalità senza inibire l’empatia dello spettatore. Quindi non poteva essere incarnato solo da un attore molto comprensivo,

ma capace di interpretarlo con convinzione e talento. Per le sorelle il casting è stato più complicato: la mia prima intenzione era quella di scegliere prima Alexia per costruire attorno a lei il resto delle sorelle, e poi trovare la madre. Ho quindi scelto come prima attrice Alexia e dalle sue sessioni di prova, ho scelto Louise Coldefy (Gabrielle) e Chloé Jouannet (Raphaëlle) poi Julie Gayet a cui piaceva la sceneggiatura e voleva essere nel film. Quindi pensavo di avere la mia famiglia… Ma poche settimane dopo, l’attrice che doveva interpretare Alexia mi ha detto che non poteva più partecipare alle riprese. Con Julie Navarro, la mia direttrice del casting, abbiamo cercato di trovare un’attrice che potesse inserirsi nella famiglia che avevamo formato. Quindi è stata Julie a presentarmi a Pauline [Étienne] e ha fatto delle ottime audizioni. Pauline ha una seduzione che funziona a poco a poco e apporta qualcosa di super unico al personaggio che non avevo immaginato all’inizio.

Il regista spiega come ha gestito sul set Kad Merad.

È affascinante, è istintivo: fa poche prove perché credo abbia paura di far cadere qualcosa di grande e di non poterlo rifare quando lo prende. Offre molte cose e il suo buon umore e la sua energia danno un vero slancio sul set. Successivamente, spettava a me bilanciare, garantire che tutti fossero in sintonia e rendere possibile la comunicazione per realizzare tutto ciò che tutti potevano portare, per trovare la velocità di crociera.

L’attore Kad Merad spiega cosa l’ha attirato della sceneggiatura.

In origine era una sceneggiatura americana: l’ho letta, l’ho trovata molto divertente, molto ritmata, ben adattata e ne sono rimasto affascinato. La trama era eccellente e non avevo mai interpretato un padre di tre figlie adulte, quindi questo nuovo personaggio mi andava bene. E poi quando ridi appena lo leggi e conosci il regista, è facile proiettarsi sul set ed essere sicuri che sarà un successo! Alla fine il risultato ha superato le mie aspettative perché c’è una dimensione umana che non compare nella sceneggiatura. Il film ha una base molto solida.

Kad Merad racconta di come ha visto e premiato “Adopte un veuf”, il precedente film del regista François Desagnat.

L’ho visto e mi è piaciuto molto. È sull’Alpe d’Huez, dove ero presidente della giuria, che ho incontrato François Desagnat. Gli ho dato un premio e, combattendo contro mia timidezza, gli ho detto che mi piaceva il suo film e che sarei stato felice di lavorare con lui se si fosse presentato il progetto giusto.

Merad para del suo personaggio, un padre amorevole ma fondamentalmente egoista.

Questo è davvero il punto centrale del film! Il mio personaggio soffre il vivere esclusivamente tra donne, sia a casa che nella vita professionale. È soddisfatto ma è insoddisfatto e non riconosce il fatto di essere felice Rimpiange la mancanza di complicità con un ragazzo, la sua incapacità di condividere la sua passione per attività considerate maschili – la meccanica o lo sport – o di condividere giochi virili: più per egoismo che per frustrazione! Vorrebbe condividere i suoi gusti e i suoi piaceri con le figlie ma non trova riscontro con loro, e all’improvviso rimugina sulle sue frustrazioni. Questo lo rende disattento, a volte eccessivo,forse non si adatta perché non si rende conto di rovinare loro la vita.

Merad sulla sua partner Julie Gayet, che interpreta Suzanne la moglie del suo personaggio.

Eravamo insieme membri della giuria a un festival, quindi la conoscevo un po’. Ma era la prima volta che interpretavamo dei partner: lei è entrata molto rapidamente nell’atmosfera familiare, si è divertita molto e interpreta in modo molto credibile la moglie di un medico, madre di tre figlie. È divertente, frizzante, spontanea, e sul set abbiamo formato una famiglia armoniosa, piena di complicità. Sarà bello rivederci tutti appena se ne presenterà l’occasione.

Merad racconta la sua esperienza sul set con il regista François Desagnat.

La sua direzione degli attori è discreta, mai invadente,completa ed equilibrata per ogni attore. È una persona delicata e benevola ma di cui si sente la determinazione, le sue scelte sono precise. I personaggi sono colorati e ci ha dato la libertà di portare loro ciò che volevamo, ma il quadro è rimasto calmo, ben definito. C’è molta flessibilità nella regia di François, motivo per cui la sua messa in scena è così elegante. C’è una vera fluidità e una bella emozione che emerge sullo schermo.

AAA genero cercasi – la colonna sonora

Le musiche originali dl film sono del compositore Fabien Cahen (Torno da mia madre, Due fidanzati per Juliette, Aretha Franklin: Soul Sister, Delitto in Kermadec). Cahen e il regista François Desagnat sono alla loro seconda collaborazione dopo la commedia Adopte un veuf (2016).

(Torno da mia madre, Due fidanzati per Juliette, Aretha Franklin: Soul Sister, Delitto in Kermadec). Cahen e il regista François Desagnat sono alla loro seconda collaborazione dopo la commedia Adopte un veuf (2016). Il regista François Desagnat parla di cosa ha voluto per la colonna sonora: "Lavorare di nuovo con Fabien Cahen è stato un grande piacere. Abbiamo continuato a scavare la vena delle mie ispirazioni pop-rock americane, ascoltando molte colonne sonore di Jon Brion per esempio, ma anche in uno stile completamente diverso, composizioni di Vladimir Cosma. Abbiamo avuto un piccolo viaggio creativo piuttosto eccitante e sono ancora una volta molto orgoglioso della nostra colonna sonora."

La colonna sonora include anche brani di Hugh Coltman e Michel Polnareff.

1. Two Left Feet (Intro) – Hugh Coltman 0:59

2. Tapis roulant 1:21

3. Les retrouvailles 1:06

4. Arrivée maison 0:43

5. Stéphane et les voisins 1:11

6. Stéphane et Alexia 0:53

7. Centre commercial 0:53

8. Love Me, Please Love Me – Michel Polnareff 4:22

9. Dans le garage 1:03

10. Obsession OK Go 3:11

11. Chagrin d’amour 1:09

12. La robe 1:04

13. RDV Grand-mère 1:25

14. Sur le toit 0:54

15. Départ campagne 1:11

16. Enquiquiner 0:34

17. Départ à la chasse 1:27

18. Hall hôtel 0:31

19. Le mensonge 1:38

20. Retour cimetière 1:39

21. Photo de famille 1:15

22. Arrivée Julien et Bertrand 0:33

23. La lettre 1:27

24. À la poursuite de Papa 0:37

25. Père et filles 0:57

26. Two Left Feet – Hugh Coltman 3:05

La colonna sonora di “AAA genero cercasi” è disponibile anche su Amazon.