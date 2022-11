Acqua e Anice: trailer e anticipazioni del film con Stefania Sandrelli al cinema dal 3 novembre

Dopo la tappa al Festival di Venezia (Giornate degl Autori), dal 3 novembre arriva nei cinema d’Italia con Fandango Acqua e Anice, il film di Corrado Ceron descritto come un “road movie da balera” con protagonista Stefania Sandrelli nei panni di una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra.

Acqua e Anice – Trama e cast

La trama ufficiale: Acqua e anice è un “road movie da balera” che racconta la storia di Olimpia (Stefania Sandrelli), una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi che l’hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista…

Il cast di “Acqua e Anice” include anche Silvia D’Amico (Maria), Paolo Rossi (Gimmi), Luisa De Santis (Clara), Paolo Cioni (Romeo), Diego Facciotti (Silvio), Giancarlo Previati (Giovanni) e Stefano Bicocchi aka Vito (Osvaldo).

“Acqua e Anice” è diretto da Corrado Ceron da una sua sceneggiatura con Federico Fava & Corrado Ceron.

Il team che ha supportato il regista Corrado Ceron ha incluso il direttore della fotografia Massimo Moschin, il montatore Davide Vizzini e Nicola Bonaldo, lo scenografo Massimo Pauletto e la costumista Marzia Paparini.

“Acqua e Anice” è prodotto da Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, una produzione: K+ in collaborazione con Rai Cinema.

Chi è Corrado Ceron?

Corrado Ceron (Vicenza, 1980) si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano e diplomato a Roma in Regia cinematografica. Nel 2013 ha realizzato Un amore di plastica aggiudicandosi il premio come miglior cortometraggio al Social World Film Festival di Vico Equense. L’anno seguente, in veste di aiuto-regista, ha lavorato al lungometraggio Diminuta di Bruno Saglia. Nel 2015 ha diretto il cortometraggio Scorciatoie, premiato in vari festival. Un anno dopo, con la sceneggiatura di Zanzare, scritta a quattro mani con Federico Fava, è tra i finalisti del Premio Solinas. Nel 2018 firma il corto Apnea, vincendo il primo premio alla prima edizione del Vertical Movie di Roma. Lo stesso anno, con la sceneggiatura di Acqua e anice riceve la borsa di sviluppo dal bando Siae/Centro Sperimentale.

Filmografia

2022 Acqua e Anice

2019 La musica ri-unisce (doc)

2019 The Rain Inside (cm)

2015 Scorciatoie (cm)

2013 Un amore di plastica (cm)

2011 Prendere i cinghiali con le mani (cm)

2010 Il mio primo schiaffo (cm)

Note di regia

Viaggio di addio e percorso di iniziazione, inno alla vita e alla libertà di scelta, Acqua e anice alterna ironia e commozione cogliendo gli aspetti più profondi e divertenti di queste due donne in viaggio, cercando un equilibrio tra il tono dissacratorio e scanzonato della commedia e quello più malinconico del dramma. La cinepresa è incollata a Olimpia, ridiamo e piangiamo con lei, vediamo le sue allucinazioni, confondiamo passato e presente, proprio come lei. Il film è il mio omaggio a una donna che ha avuto il coraggio di fare una scelta radicale, andandosene via col suo stile inconfondibile. [Corrado Ceron]

Acqua e Anice – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Daniele Benati & Claudio Zanoni

TRACK LISTINGS:

1. I giorni più felici (Canta Stefania Sandrelli) 2:46

2. Straniamento 0:43

3. Olimpia 70 1:11

4. La luna ed il sole (Paolo Rossi, Marina Santelli, Daniele Benati & Claudio Zanoni) 2:38

5. Ciao amore addio (Daniele Benati, Marco Prati & Luigi Scialdone) 3:48

6. Jazzy Clap 1:02

7. Suggestion 1:10

8. Quella carezza della sera 3:31

9. Dreamin Stefania 2:00

10. Bacio rubato 1:40

11. Piano Days 2:36

12. I giorni più felici 2:46

13. Giorni tristi 1:06

14. Lido twist 2:30

15. Anguillatin 2:55

16. Olimpia’s Mind 1:17

17. Go Go Via Via 1:56

18. Straniamento (Danzi) 1:02

19. Guitar Valzer 0:49

20. Io cerco marito (Instrumental) 2:12

21. Viaggiando ancora 1:33

22. Non pensarci 2:59

23. Tempo imperfetto 0:47

24. Olimpia 70 (Sulle nuvole) 1:28

25. Straniamento (Trumpet) 1:29

26. Straniamento (Etereo) 1:34

27. I giorni più felici (Instrumental) 2:47

La colonna sonora di “Acqua e anice” è disponibile su Amazon.

