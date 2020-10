Hustle: Queen Latifah, Robert Duvall e Ben Foster nel nuovo film di Adam Sandler

Casting news per la commedia sportiva Hustle, il nuovo film prodotto da Netflix con la Happy Madison di Adam Sandler. Il sito Deadline riporta che Queen Latifah, Robert Duvall e Ben Foster reciteranno al fianco del protagonista Sandler in ruoli non specificati.

“Hustle” racconta di uno sfortunato selezionatore di talenti del basket che scopre all’estero un giocatore dal talento incredibile con un passato difficile. Nonostante ciò l’uomo si assume la responsabilità di portare il fenomeno negli Stati Uniti senza l’approvazione della sua squadra andando così incontro a prevedibili difficoltà. Ma contro ogni previsione i due avranno l’occasione di dimostrare di avere ciò che serve per farcela nell’NBA.

Il cast di “Hustle” includerà anche il giocatore NBA Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa ​​Pillet e il commentatore sportivo Kenny Smith. Jeremiah Zagar (Quando eravamo fratelli) dirige “Hustle” da una sceneggiatura di Taylor Materne (Dominoes) e del candidato all’Oscar Will Fetters (A Star Is Born).

Sandler ha siglato un primo accordo con Netflix nel 2014 per produrre sei film (Murder Mystery, Il padre dell’anno, The Ridiculous 6, Sandy Wexler, Matrimonio a Long Island e The Do-Over). L’accordo è stato poi rinnovato a gennaio 2020 per realizzare altri 4 film che al momento includono La Missy Sbagliata, Hubie Halloween e Hustle.

Il campione di basket LeBron James è coproduttore del film con la sua società The SpringHill Company insieme a Roth / Kirschenbaum Films e la Happy Madison di Sandler.