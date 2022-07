Alien: cover e dettagli sulla nuova serie a fumetti di Marvel Comics

Alien 5 ufficialmente in sviluppo con il regista del remake “La Casa”

Disponibile dal 21 luglio con Panini Comics la nuova serie di Alien prodotta per la prima volta dalla Marvel. Arriva il ciclo narrativo che segna un nuovo punto d’inizio per le storie a fumetti sugli alieni più terrificanti dell’universo.

Disponibile il primo numero Linea di Sangue in fumetteria, libreria e su Panini.it. Il volume sarà anche disponibile a partire dal 4 agosto con un’inedita copertina variant realizzata e autografata da Gabriele Dell’Otto in esclusiva per il sito panini.it.

TM & © 2022 20th Century Studios. Nell’anno 2200, malgrado ogni contatto con le forme di vita aliene note come xenomorfi si sia risolto con disastri e numerose vittime, la mega-corporazione Weyland-Yutani non ha mai smesso di tentare di appropriarsi delle letali creature per impiegarle come armi biologiche. E, sulla base orbitante Epsilon, è riuscita a dare il via a una vera e propria coltura di alieni, a partire dall’embrione impiantato nel torace di un dipendente, Gabriel Cruz. Ora, dopo l’operazione di estrazione e diversi anni di servizio, Cruz è tornato sulla Terra nella speranza di lasciarsi alle spalle tutto quell’orrore e trascorrere un po’ di tempo con suo figlio. Ciò che non può immaginare, però, è che presto dovrà ripartire per salvare qualcuno che ama… e che qualcosa di ancora più antico e oscuro non ha mai smesso di attendere.

Diventata famosa a livello internazionale grazie all’omonima pellicola di Ridley Scott del 1979, la serie a fumetti “Alien” riprende alcuni degli elementi più classici e iconici della filmografia e li coniuga con espedienti narrativi assolutamente inediti, visibili fin dalle prime tavole.

Scritto dallo sceneggiatore nominato agli Eisner Phillip Kennedy Johnson (Superman, Last God) e disegnato dallo spagnolo Salvador Larroca (Uncanny X-Men, Venom, Star Wars), il nuovo ciclo narrativo è il primo a essere prodotto dalla Casa delle Idee e rappresenta un punto d’inizio perfetto tanto per gli appassionati di lunga data dei film omonimi– che non potranno non cogliere i numerosissimi riferimenti alle principali opere del brand – quanto per chi si accosta per la prima volta allo xeno-universo narrativo.