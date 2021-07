Stasera in tv: “Ambigua ossessione” su Rai 2

Cast e personaggi

Virginia Tucker: Nikki

Lauralee Bell: Dr. Carol Allen

Jon Briddell: Tom

Heather Hopkins: Lacey

Maahra Hill: Jean

Karlisha Hurley: Ginger

Beth Fraser: Jan

John J. Jordan: Mr. Strickland

Darrett Sanders: Bill

Gar-Ye Lee: Annie

Manny Rodriguez: uomo delle consegne

La trama

La dottoressa Carol Allen (Lauralee Bell), un’allieva della Ivy League di buon cuore e mamma single, ha una figlia (Heather Hopkins) competitiva e di successo che viene accettata nella sua stessa università. Carol con la figlia in partenza decide di accogliere in casa una studentessa meno fortunata, così non vivrà da sola quando sua figlia inizierà il college. Determinata a mantenere sua madre felice, Lacey sostiene la decisione di Carol di ospitare una nuova inquilina e vede la nuova ragazza come qualcuno che aiuterà a riempire il vuoto e ad attutire il colpo di una casa vuota. Tuttavia ciò di cui entrambe non sono consapevoli è che la nuova ragazza nasconde un segreto ed è in cerca di vendetta.

Curiosità