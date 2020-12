Andrew Garfield torna in Spider-Man 3

Dopo la smentita di trattative in corso con Sony, è stato ufficializzato il casting di Andrew Garfield che tornerà come il Peter Parker dei film di The Amazing Spider-Man nello Spider-Man 3 dell’Universo cinematografico Marvel. La notizia arriva dal sito Collider e arriva insieme a quello di trattative in corso con Tobey Maguire per tornare come l’originale Peter Parker della trilogia originale di Sam Raimi e il casting confermato di Kirsten Dust che riprenderà il ruolo di “MJ”.

Garfield non è l’unico attore a tornare dai film reboot The Amazing Spider-Man, lo scorso ottobre Sony ha ufficializzato il cast di Jamie Foxx ancora nei panni del supercriminale Electro da The Amazing Spider-Man 2. Questo ripescare dal franchise di Spider-Man conferma in qualche modo che “Spider-Man 3” introdurrà il concetto di Multiverso, elemento accennato dal Quentin Beck / Mysterio di Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home poi rivelatosi u truffatore e al centro della trama di Spider-Man: Un nuovo universo, l’acclamato film d’animazione premio Oscar che ha portato per la prima volta sul grande schermo lo Spider-Man di Miles Morales e il “Ragnoverso”.

“Spider-Man 3”, ancora senza un titolo ufficiale, è attualmente in fase di riprese e i dettagli sul cast del film indicano che Benedict Cumberbatch apparirà nei panni di Doctor Strange prima di tornare nel suo secondo film da solista diretto da Sam Raimi il cui titolo, Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, esplicita un utilizzo ancor più ampio del Multiverso.

Il sito Collider rivela anche un potenziale ritorno della Gwen Stacy di Emma Stone dai film di” The Amazing Spider-Man”, ma non indica se si sono svolti colloqui o se è stato raggiunto un accordo.

“Spider-Man 3” arriverà nei cinema il 17 dicembre 2021 e oltre a Tom Holland di nuovo nei panni di Peter Parker vedrà il ritorno di Marisa Tomei come zia May, Zendaya come “MJ”, Jacob Batalon come Ned Leeds e Tony Revolori come Flash Thompson.