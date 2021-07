Army of the Dead 2 in sviluppo e primo poster di Army of Thieves

Come parte del recente accordo siglato con Netflix, il regista Zack Snyder ha dato l’annuncio che un Army of the Dead 2 è ufficialmente in sviluppo. Il sito Collider riferisce che Snyder ha firmato per realizzare il sequel di Army of the Dead dopo che avrà completato il suo altro progetto a cui sta collaborando con lo streamer, Rebel Moon.

Netflix ha recentemente rivelato che Army of the Dead è stato visto da 75 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni sullo streamer, entrando nella top 10 dei loro film più visti di sempre. Attualmente si trova in ottava posizione nella classifica degli Stati uniti, a pari merito con Project Power.

Inoltre il regista e star Matthias Schweighöfer ha svelato il primo poster per Army of Thieves, prequel live-action dell’Army of the Dead di Zack Snyder, in cui un gruppo di mercenari viene assunto per recuperare 200 milioni da un caveau di un casinò di Las Vegas. Il problema è che la capitale del gioco d’azzardo del paese è infestata da un’orda di famelici zombie. Schweighöfer ha utilizzato Twitter per svelare il primo poster e ricordare che nel fine settimana ci sarà un panel del film al [email protected] .

Dieter è tornato. Dieter ist zurück …con più casseforti e meno zombie. 💰🔐 Un esclusivo Army of Thieves @Comic_Con panel si terrà questa domenica 25 luglio alle 14:00 PT. Non perderlo! #ComicConAtHome 💰🔐

Dieter is back. Dieter ist zurück … with more safes and less zombies. 💰🔐 An exclusive Army of Thieves @Comic_Con panel is happening this Sunday, July 25 at 2 pm PT. Don't miss it! #ComicConAtHome 💰🔐 💰🔐 #armyofthieves @NetflixGeeked @NetflixFilm @ZackSnyder pic.twitter.com/YMYgmDRf5F — Matthias Schweighöfer (@MSchweighoefer) July 20, 2021

Lo sviluppo di “Army of Thieves” è stato annunciato poco più di un anno dopo che Netflix ha siglato un accordo con Snyder insieme alla serie anime prequel Army of the Dead: Lost Vegas. La storia sarà incentrata sul Ludwig Dieter di Schweighöfer nei suoi primi giorni da scassinatore quando viene assunto da una donna misteriosa per mettere a segno una rapina con l’aiuto di una squadra di pessimi soggetti e aspiranti ladri.

Snyder ha confermato che “Army of Thieves” darà molto più spazio al genere “rapina” alla The Italian Job rispetto al suo “Army of the Dead” con la trama si svolge durante i primi giorni dell’epidemia di zombie di Las Vegas.