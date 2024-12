Stasera in tv: “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh su Rete 4

Assassinio sul Nilo, su Rete 4 l’attore e regista irlandese Kenneth Branagh torna nei panni del detective Hercule Poirot nel sequel di Assassinio sull’Orient Express del 2017, entrambi nuovi adattamenti basati sui gialli di Agatha Christie.

Assassinio sul Nilo – Cast e doppiatori

Kenneth Branagh: Hercule Poirot

Tom Bateman: Bouc

Annette Bening: Euphemia Bouc

Russell Brand: dott. Windlesham

Ali Fazal: Andrew Katchadourian

Dawn French: sig.ra Bowers

Gal Gadot: Linnet Ridgeway-Doyle

Armie Hammer: Simon Doyle

Rose Leslie: Louise Bourget

Emma Mackey: Jacqueline de Bellefort

Sophie Okonedo: Salome Otterbourne

Jennifer Saunders: Marie Van Schuyler

Letitia Wright: Rosalie Otterbourne

Doppiatori italiani

Marco Mete: Hercule Poirot

Simone D’Andrea: Bouc

Roberta Greganti: Euphemia Bouc

Riccardo Niseem Onorato: dott. Windlesham

Paolo De Santis: Andrew Katchadourian

Francesca Guadagno: sig.ra Bowers

Chiara Gioncardi: Linnet Ridgeway-Doyle

Gianfranco Miranda: Simon Doyle

Benedetta Ponticelli: Louise Bourget

Joy Saltarelli: Jacqueline de Bellefort

Emanuela Rossi: Salome Otterbourne

Barbara Castracane: Marie Van Schuyler

Erica Necci: Rosalie Otterbourne

Assassinio sul Nilo – Trama e trailer

La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot (Kenneth Branagh) a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.

Curiosità

Kenneth Branagh (Frankenstein di Mary Shelley, Sleuth, Thor, Jack Ryan – L’iniziazione, Cenerentola) dirige “Assassinio sul Nilo” da una sceneggiatura scritta da Michael Green, adattata direttamente dal romanzo “Poirot sul Nilo” di Agatha Christie.

La pellicola è il sequel del film Assassinio sull’Orient Express (2017) nonché secondo adattamento cinematografico del romanzo del 1937 “Poirot sul Nilo” dopo Assassinio sul Nilo (1978), trasposto anche nella serie televisiva Poirot con l’episodio Poirot sul Nilo (2004).

“Assassinio sul Nilo” è stato rimandato più volte. Originariamente impostato per l’uscita del 2019, è stato ritardato nelle riprese, quindi è stato spostato al 2020. Quindi, a causa della pandemia di Covid 19 in corso, è stato spostato più volte fino a quando non è stato fissato per l’autunno 2021. Quindi il 3 aprile 2021 è stato annunciato che sarebbe stato nuovamente posticipato a Febbraio 2022 a causa delle accuse di cattiva condotta sessuale che hanno coinvolto Armie Hammer.

Alla fine di Assassinio sull’Orient Express (2017) a Poirot viene raccontato di una “morte sul Nilo”. Nel romanzo “Poirot sul Nilo”, Poirot era sull’imbarcazione prima e nel momento in cui fu commesso il primo omicidio. Questo potrebbe o meno costituire una discrepanza, poiché la “morte sul Nilo” menzionata alla fine di “Assassinio sull’Orient Express” potrebbe riferirsi ad una morte che si verifica prima della prima morte nel romanzo.

Molti dei personaggi sono combinazioni o alterazioni di personaggi del romanzo, per creare un cast più piccolo e una trama meno confusa: Salomè e Rosalie Otterbourne, una scrittrice di romanzi rosa e sua figlia, diventano una cantante e sua nipote/manager. Andrew Pennington diventa il cugino Andrew Katchadourian. Marie Van Schuyler, una donna dell’alta società e nessuna parentela con Linnet, diventa la madrina di Linnet che ha gli ideali del signor Ferguson, l’aristocratico diventato socialista. Windlesham, un personaggio menzionato nel primo capitolo, si unisce al dottor Bessner per diventare il dottor/Lord Windlesham. Bouc, un personaggio che appare solo in Assassinio sull’Orient Express, assume elementi del colonnello Race, mentre la sua scelta di compagna di viaggio, sua madre Euphemia, ricorda la relazione tra Tim e la signora Allerton.

Tiffany & Co ha disegnato i gioielli indossati nel film, in particolare la collana di diamanti di Linnet. La collana presenta una replica del Tiffany Yellow Diamond, uno dei più grandi diamanti gialli mai scoperti. Scoperta per la prima volta in Sudafrica nel 1877, fino al 2022 è stata indossata in pubblico solo da quattro donne. Al Tiffany Ball del 1957, è stata indossata dalla signora E. Sheldon Whitehouse. È stata indossata da Audrey Hepburn per le foto pubblicitarie di Colazione da Tiffany (1961). Lady Gaga ha indossato il diamante agli Oscar (2019). Beyoncé ha indossato la collana in una campagna con Tiffany nel 2021.

Si suppone che questa versione di Poirot sia nata molto più tardi della sua controparte letteraria, che aveva cinquant’anni all’inizio del ventesimo secolo. In questo film, Poirot viene mostrato nel prologo come un giovane soldato nel 1914, il che lo rende almeno trent’anni più giovane del Poirot del libro.

Sia in questo film che in Assassinio sull’Orient Express (2017), Poirot mostra segni di essere ossessivo-compulsivo (il personaggio di Letitia Wright lo chiama addirittura “ossessivo” a un certo punto). Il suo bisogno di equilibrio e simmetria è mostrato quando rimanda indietro uno dei dessert in modo da averne un numero pari e quando raddrizza i piedi di una delle vittime. Il disturbo ossessivo-compulsivo (o DOC) è considerato una scoperta relativamente nuova, ma il termine è stato in realtà coniato nel 1877 dallo psichiatra tedesco Carl Westphal.

Un gran numero di inquadrature sono inquadrate con una simmetria perfetta o quasi perfetta. Alcune scene sono girate da più di un’angolazione, ma la simmetria rimane. Questo è, senza dubbio, un’allusione al bisogno ossessivo di Poirot di equilibrio in tutte le cose.

Sir Kenneth Branagh conosce Jennifer Saunders (Marie Von Schuyler) e Dawn French (Bowers) dalla metà degli anni ’80, quando le incontrò tramite la sua allora fidanzata e futura (ora ex) moglie, l’attrice e scrittrice Emma Thompson. Nel Regno Unito, French e Saunders (1987) sono una famosa coppia comica dagli anni ’80 che si conoscono dai tempi dell’università.

La “S.S. Karnak” del film è stata costruita nel parcheggio dello studio. È basata sulla P.S. Sudan. Dame Agatha Christie scrisse “Poirot sul Nilo” (“Death on the Nile”) basandosi su un suo viaggio nel Sudan. Costruita nel 1921, era uno dei più grandi piroscafi fluviali della flotta del Nilo di Thomas Cook. Il piroscafo ha trascorso gli ultimi anni del XX secolo in disarmo e in condizioni di deterioramento fino a quando i nuovi proprietari francesi non l’hanno acquistata nel 2000 e l’hanno rimessa in servizio nel 2001.

Mentre è seduto ad ammirare la Sfinge, si può vedere Poirot seduto a un tavolo su cui ci sono due uova in tazze. Questo è probabilmente un riferimento al precedente film di Sir Kenneth Branagh su Poirot, Assassinio sull’Orient Express (2017), in cui Poirot fa fatica a trovare due uova esattamente della stessa dimensione per la colazione.

Si può dire che la maggior parte degli attori principali del film (quelli raffigurati sopra il titolo sui manifesti) non parlino con i loro accenti di provenienza. Gli americani Annette Bening e Armie Hammer parlano con accento britannico. Molti dei suoi principali attori britannici e irlandesi usano un accento americano (tra cui Sophie Okonedo, Letitia Wright e Jennifer Saunders) o uno franco-belga (Rose Leslie e, naturalmente, il Poirot di Branagh). L’attore indiano Ali Fazal parla con un accento britannico. Gal Gadot è l’unica attrice principale non britannica del film a parlare con il suo accento (israeliano), come fa in quasi tutti i suoi film.

All’inizio del film, un giornalista chiede a Poirot se è “sul caso Aurendel”. Questo è probabilmente un riferimento al romanzo di Poirot, “Die mesi dopo” (“Dumb Witness”), la cui trama ruota attorno a una famiglia di cognome Aurendel. Questo potrebbe essere il romanzo su cui si baserà la terza puntata.

Alla fine di Assassinio sull’Orient Express (2017), a Poirot viene raccontato di una “morte sul Nilo”. Nel romanzo “Poirot sul Nilo (“Death on the Nile”), Poirot era sulla barca prima e al momento in cui è stato commesso il primo omicidio. Questo potrebbe o meno costituire una discrepanza, poiché la “morte sul Nilo” menzionata alla fine di Assassinio sull’Orient Express potrebbe riferirsi a una morte avvenuta prima della prima morte nel romanzo. All’inizio, quando vengono presentati i personaggi principali, viene rivelato attraverso l’esposizione che il caso su cui Poirot è stato chiamato a indagare era un crimine completamente diverso.

Stacy Abalogun è elencata nel cast come “Elinor Glyn”. La vera Elinor Glyn (1864-1943) è stata una scrittrice britannica specializzata in controversi (per l’epoca) romanzi rosa. (Un pezzo di poesia contemporanea, ispirata al suo lavoro, chiedeva: “Vorresti peccare/Con Elinor Glyn/Su una pelle di tigre?/O preferiresti/Errare con lei/Su qualche altra pelliccia?”). Per il romanzo originale, Dame Agatha Christie ha creato Salome Otterbourne come una scrittrice di romanzi rosa alcolizzata, liberamente ispirata a Elinor Glyn.

Nel 2022, la collana Tiffany varrebbe quasi 41 milioni di dollari basandosi solo sull’inflazione. Tuttavia, il suo status di Tiffany originale la farebbe valere significativamente di più, forse oltre 100 milioni di dollari.

Questo è l’ultimo film di Armie Hammer prima di essere escluso dalla sua agenzia e da tutti i progetti futuri dopo le accuse di abusi nel 2021 (questo film aveva già terminato le riprese a quel tempo e le accuse ne hanno semplicemente posticipato l’uscita). Hammer ha avuto un ruolo in Chi segna vince (2023), ma il film è stato girato da zero con Will Arnett. L’ex attore ora vende multiproprietà nelle Isole Cayman. Questo è anche uno degli ultimi film di Russell Brand, che è stato escluso dalla sua agenzia dopo le accuse di molestie sessuali e abusi nel 2023.

Si dice che il personaggio di Gal Gadot, Linnet Ridgeway, abbia interpretato Cleopatra in una commedia ai tempi della scuola e c’è una scena in cui si veste come la figura storica. Nel 2021, Gal Gadot ha annunciato i piani per produrre e recitare in un film basato sulla vita di Cleopatra.

La barca si chiama Karnak, dal nome di un tempio a Luxor, sul Nilo.

Poirot è raffigurato mentre presta servizio nell’esercito belga durante la prima guerra mondiale. Ciò va contro il canone letterario, in cui Poirot è descritto come un rifugiato che si trasferisce in Inghilterra (Poirot a Styles Court – Mysterious Affair At Styles). Anche supponendo che Poirot sia stato dichiarato invalido dal servizio attivo in un paese alleato, ciò non lo renderebbe un rifugiato.

Nonostante interpreti un armeno, Ali Fazal è indiano.

Il cast include un vincitore dell’Oscar: Sir Kenneth Branagh, e due candidati: Annette Bening e Sophie Okonedo. (L’Oscar di Branagh è per la migliore sceneggiatura originale per “Belfast”, non per la recitazione.) Ciò è in netto contrasto con la versione del 1978 di Assassinio sul Nilo (1978) che includeva cinque vincitori dell’Oscar e due candidati.

Gli ospiti sono visti giocare a “shuffleboard”, un gioco che si trova ancora oggi sulle navi da crociera in cui i giocatori usano lunghe mazze con speciali punte curve per far scorrere i dischi su un campo dipinto sul ponte.

Dawn French interpreta Bowers, un ruolo interpretato da Maggie Smith in Assassinio sul Nilo (1978), un precedente adattamento dello stesso romanzo. Entrambe le attrici erano insieme in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004). Il predecessore di quel film, Harry Potter e la camera dei segreti (2002), vedeva protagonisti sia Smith che Kenneth Branagh, regista e protagonista della versione del 2022 di Assassinio sul Nilo.

Kenneth Branagh ha girato il film interamente su pellicola di grande formato (65 mm) come il precedente Assassinio sull’Orient Express e come il suo adattamento cinematografico dell’Amleto (1996).

Il secondo film del 2020 diretto da Kenneth Branagh, dopo Artemis Fowl (2020). Entrambi i film condividono una società madre, la Disney, mentre Artemis Fowl è stato rilasciato sul servizio di streaming Disney+ a causa della pandemia di COVID-19, l’accordo di fusione della Disney con Fox prevede che “Assassinio sul Nilo” (come per tutti gli ex film Fox in produzione all’epoca della fusione) è obbligato a perseguire un’uscita nelle sale.

Jodie Comer non ha ufficialmente firmato fino quando sono stati rilasciati gli annunci del suo casting. A causa di sopraggiunti conflitti di programmazione, Jodie Comer però non sarà nel film.

“Assassinio sull’Orient Express” segna il debutto cinematografico dell’attrice Rhiannon Clements (Doctor Who).

Il film è prodotto da Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg e Kevin J. Walsh, con Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard a bordo come produttori esecutivi.

Il budget del film è stato stimato in 120 milioni di sterline.

Curiosità con “SPOILER” sul finale del film

I dettagli del servizio militare di Hercule Poirot, il suo amore tragico e le cicatrici sul viso che lo hanno spinto a farsi crescere i suoi iconici baffi sono stati tutti inventati per questo film. Nonostante abbia scritto decine di romanzi e racconti con Poirot, Dame Agatha Christie non ha scavato troppo a fondo nel suo passato.

Poirot parla a Salome Otterbourne del suo piano di ritirarsi dal lavoro da detective e coltivare zucchine. Questo è ciò che Poirot fa in “L’assassinio di Roger Ackroyd”.

In “Assassinio sull’Orient Express” (2017), Poirot dice che gli piace la simmetria (uova della stessa dimensione, calpestare la cacca con entrambe le scarpe, ecc.). Dice a Ratchett che non gli piace il suo viso, probabilmente a causa delle cicatrici asimmetriche. In questo film, il pubblico scopre che anche il volto di Poirot è asimmetrico e che si è fatto crescere i grandi baffi per nasconderli, aggiungendo una nuova profondità alla conversazione del film precedente.

“Molto simile ad Assassinio sull’Orient Express (2017), l’assassino principale del film tenta il suicidio per evitare di essere preso dalle autorità. Tuttavia, in Assassinio sul Nilo (2022), il tentativo di suicidio ha successo mentre in “Assassinio sull’Orient Express”, l’assassino principale tenta il suicidio con la pistola, ma Poirot ha rimosso i proiettili di nascosto per ottenere una reazione e una confessione.

Durante una scena in cui la maggior parte dei personaggi del cast sta discutendo e combattendo tra loro a bordo della barca su chi avrebbe potuto uccidere Linnet Ridgeway, Poirot vede i loro volti attraverso il vetro come per lo più distorti e deforme. Questa tecnica è simile a quella impiegata da Kenneth Branagh nella sua prima incursione in Hercule Poirot, in Assassinio sull’Orient Express: i personaggi del cast vengono riflessi nelle finestre e negli specchi, dando loro l’impressione di essere bifronti.

Sebbene la trama del film sia coerente con quella del romanzo, ci sono diversi cambiamenti che vengono apportati, principalmente per condensare aspetti del romanzo e per aggiungere risonanza extra per i personaggi. Diversi personaggi del romanzo sono condensati in uno per ridurre il numero di personaggi nel film. Inoltre, nel romanzo la maggior parte dei personaggi, a parte il cugino Andrew e Louise, non hanno alcun legame con Linette, semplicemente si trovano a viaggiare sulla stessa nave. Per fornire più risonanza emotiva e più potenziali sospettati, il film dà a ogni personaggio un legame con Linette e la sua famiglia. Bouc non appare nel libro e quindi non muore. Nel libro è Salome Otterbourne che assiste all’omicidio della cameriera e viene, a sua volta, uccisa. Poiché Bouc non appare nel libro, è l’amico di Poirot, il colonnello Race, che funge da spalla del grande detective. Il film inventa anche tutto il prologo del periodo trascorso da Hercule Poirot in Egitto, inclusa la scena in cui incontra Simon e Jackie a Londra e il flashback del periodo trascorso durante la prima guerra mondiale.

La pistola calibro .22 di Jacqueline è una “Sharps pepperbox” a quattro canne pesantemente incisa, risalente alla metà degli anni 1850. È dotata di un percussore rotante anziché delle canne rotanti della maggior parte delle altre pistole pepperbox.

Quando i corpi vengono portati via dal Karnak, non sono coperti da sudari, ma avvolti completamente, come mummie.

Nel libro originale, la signora Bowers e Marie Van Schuyler non erano una coppia romantica.

Nonostante non sia un’assassina o una vera e propria criminale come Ratchett/Casetti in Assassinio sull’Orient Express, Linnet Ridgeway si rivela gradualmente una persona moralmente detestabile a cui in realtà non importa chi ferisce per ottenere ciò che vuole. Esempi includono il furto di Simon a Jackie, così come il godimento dei soldi che ha ereditato che il suo padre “quasi gangster” ha guadagnato a spese di altre persone (come la famiglia di Bowers) senza una preoccupazione al mondo. Sebbene non meritasse di essere assassinata, Linnet non era una brava persona.

L’attore David Suchet appare nel film in un cameo: è l’uomo che entra nel club durante l’ultima scena. Suchet è noto per aver interpretato Hercule Poirot nella serie TV britannica “Poirot”, ruolo ricoperto dal 1989 al 2013.

Il romanzo di Agatha Christie e il film con Peter Ustinov

“Poirot sul Nilo” è uno tra i più celebri romanzi della giallista inglese Agatha Christie. Pubblicato nel 1937, è il quindicesimo romanzo in ordine cronologico ad avere come protagonista il celebre detective belga Hercule Poirot, e può essere considerato il secondo capitolo di una trilogia che comprende anche La domatrice (1938) e Non c’è più scampo (1936) e che vede Hercule Poirot in viaggio in Egitto ed Europa orientale.

La trama ufficiale del romanzo: Il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di viaggiatori sul lussuoso battello da crociera Karnak, in navigazione sul Nilo. La personalità dominante è senz’altro Linnet Ridgeway, la ragazza più ricca d’Inghilterra, dotata di grande fascino e abituata a essere sempre al centro dell’attenzione. Attorno a lei gravitano un fidanzato respinto e diversi accaniti ammiratori in competizione tra loro. Ciascuno dei personaggi ha però una sua storia e un suo segreto da custodire, ben nascosto sotto la facciata di rispettabilità e di perbenismo. Fra i turisti c’è anche Hercule Poirot, una volta tanto in vacanza, ma anche in questa occasione il suo ozio è destinato a durare poco. Nel giro di poche ore, infatti, a bordo del Karnak si consumano ben due delitti, e la tranquilla crociera si trasforma in una disperata caccia all’assassino.

Nel 1978 il racconto è stato adattato nel lungometraggio cinematografico “Assassinio sul Nilo” diretto da John Guillermin, musicato da Nino Rota e interpretato da Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot. Il cast includeva anche David Niven, Mia Farrow, Bette Davis, Angela Lansbury, Jane Birkin, Maggie Smith e Jack Warden.

Assassinio sul Nilo – La colonna sonora

Le musiche originali di “Assassinio sul Nilo” sono del compositore scozzese Patrick Doyle (Donnie Brasco, Harry Potter e il calice di fuoco, L’alba del pianeta delle scimmie). Doyle e il regista Kenneth Branagh sono collaboratori di lunga data, Doyle ha musicato quasi l’intera filmografia da regista di Kenneth Branagh partendo dall’esordio Enrico V del 1989 fino al recentissimo Belfast in uscita a novembre 2021.

(Donnie Brasco, Harry Potter e il calice di fuoco, L’alba del pianeta delle scimmie). Doyle e il regista Kenneth Branagh sono collaboratori di lunga data, Doyle ha musicato quasi l’intera filmografia da regista di Kenneth Branagh partendo dall’esordio Enrico V del 1989 fino al recentissimo Belfast in uscita a novembre 2021. Il brano che accompagna il primo trailer di “Assassinio sul Nilo” è “Policy of Truth” dei Depeche Mode .

(che potrebbe aver inventato il rock and roll). Cinque canzoni nel film sono eseguite da Tharpe e una sesta canzone di Tharpe è eseguita da altri. Molte di queste canzoni (“That’s All” e “Shout Sister Shout”) provengono dal periodo di Sister Rosetta con la Lucky Millinder Orchestra (Lucky Millinder faceva parte di un’orchestra chiamata più o meno come The Mills Rhythm & Blues Orchestra, che includeva anche, negli assoli di tromba, Henry “Red” Allen, in particolare “Ride Red Ride Song”). Altri brani inclusi nella colonna sonora: “That’s All (Live)”, “Up Above My Head, I Hear Music In The Air”, “Nobody’s Fault But Mine” e”Rock Me” di Sister Rosetta Tharpe / “Shout, Sister, Shout!” di Lucky Millinder and His Band with Sister Rosetta Tharpe / Stand By Me di The Staple Singers

1. The Trenches 1:30

2. What About This? 1:38

3. The Pyramids 2:28

4. Bourgeois Nightmare 2:00

5. The Newly Weds 1:31

6. She’s Back 2:04

7. A Single Bullet 1:38

8. Immortal Longings 1:11

9. Abu Simbel 3:07

10. Come with Me 3:28

11. Suspects 2:00

12. One Last Cork 2:27

13. Goodnight Jacks 3:40

14. Alibi 2:24

15. Someone Is Dead 1:37

16. Inheritance 2:49

17. You Killed Them 3:39

18. Let Poirot Work 1:04

19. One Final Interview 3:13

20. Was Someone Hurt? 3:03

21. I Wasn’t Thinking 4:53

22. I Needed Him 2:39

23. Perhaps 3:16

24. The Cost of Love 2:14

25. Death on the Nile 4:54

La colonna sonora di "Assassinio sul Nilo" è disponibile sui