Back to Black: la colonna sonora del film biografico su Amy Winehouse (Al cinema)

Dal 18 aprile 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Back to Black, il biopic sulla cantante Amy Winehouse interpretata in questa pellicola, che ne ripercorre la carriera, dall’attrice britannica Marisa Abela.

“Back to Black” è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album “Back to Black”. Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il cast del film comprende anche Jack O’Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan, Ansu Kabia, Bronson Webb e Lesley Manville.

“Back to Black” è diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio) e scritto da Matt Greenhalgh (Control, Le stelle non si spengono a Liverpool) alla sua seconda collaborazione con la regista Sam Taylor-Johnson dopo Nowhere Boy. Questo biopic è autorizzato dagli eredi di Amy Winehouse che hanno firmato un accordo per questo film nel 2018.

Back to Black – La colonna sonora

Island Records ha pubblicato la colonna sonora di “Back to Black”. L’album contiene le canzoni di Amy Winehouse incluse nel film (compresi brani dei suoi album “Frank” e “Back to Black”), oltre a numerosi brani di artisti vari (come The Shangri-Las, Billie Holiday, Dinah Washington, Minnie Riperton e Sarah Vaughan) che hanno ispirato la cantautrice.

La colonna sonora include anche una nuova traccia dei compositori del film Nick Cave & Warren Ellis dal titolo “Song for Amy”, cantata da Cave.

Compilation con 12 tracce (“standard” edition):

1. What Is It About Men – Amy Winehouse

2. Stronger Than Me – Amy Winehouse

3. Know You Now – Amy Winehouse

4. Leader of the Pack – The Shangri-Las

5. All of Me – Billie Holiday

6. Back to Black – Amy Winehouse

7. Les Fleurs – Minnie Riperton

8. Mad About The Boy – Dinah Washington

9. Love Is a Losing Game – Amy Winehouse

10. Embraceable You (feat. Clifford Brown) – Sarah Vaughan

11. Tears Dry On Their Own – Amy Winehouse

12. Song for Amy – Nick Cave & Warren Ellis

Compilation con 26 tracce (“extended” edition):

1. Straight No Chaser (Remastered 2013) – Thelonious Monk

2. What Is It About Men – Amy Winehouse

3. Stronger Than Me – Amy Winehouse

4. I Heard Love Is Blind – Amy Winehouse

5. Ghost Town – The Specials

6. Know You Now – Amy Winehouse

7. I’m On the Outside (Looking In) – Little Anthony & The Imperials

8. Leader of the Pack – The Shangri-Las

9. All of Me – Billie Holiday

10. Dressed in Black – The Shangri-Las

11. I Love You More Than You’ll Ever Know – Donny Hathaway

12. Don’t Look Back Into the Sun – The Libertines

13. F**k Me Pumps – Amy Winehouse

14. Body and Soul – Tony Bennett

15. Back to Black – Amy Winehouse

16. Valerie (Live at BBC Radio 1 Live Lounge, London / 2007) – Amy Winehouse

17. Les Fleurs – Minnie Riperton

18. That’s Life – Willie Nelson

19. Mad About the Boy – Dinah Washington

20. (There Is) No Greater Love – Amy Winehouse

21. Me & Mr Jones – Amy Winehouse

22. Love Is a Losing Game – Amy Winehouse

23. Rehab – Amy Winehouse

24. Embraceable You (feat. Clifford Brown) – Sarah Vaughan

25. Tears Dry On Their Own – Amy Winehouse

26. Song for Amy – Nick Cave & Warren Ellis

La colonna sonora di “Back to Black” è disponibile su Amazon.

Back to Black – Le musiche di Nick Cave e Warren Ellis

Le musiche originali del film:

1. Opening (1:02)

2. At the Taxi (1:57)

3. Park Bench (0:52)

4. Tattoo Parlour (1:29)

5. Dublin Castle (1:22)

6. Snooker Hall (2:07)

7. Sort Yourselves Out (1:20)

8. Soho to Glastonbury (4:18)

9. Holloway Prison (2:40)

10. The End (2:02)

11. Song for Amy (3:20)

12. Song for Amy (Reprise)

La colonna sonora strumentale del film è disponibile su Amazon.