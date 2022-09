Dal 13 ottobre disponibile in esclusiva su Prime Video Backstage – Dietro le quinte, dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà (La santa e Zeta – Una storia hip-hop). Il film segue un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo.

Trama e cast

La trama ufficiale: 111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove ma l’emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D’Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

Il cast del film è composto da nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Backstage – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 15 dicembre 2021

Nuovo trailer ufficiale pubblicato il 20 settembre 2022

Curiosità

Il regista Cosimo Alemà regista di innumerevoli video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni ha esordito nel 2010 con il thriller noir At the End of the Day – Un giorno senza fine. “Backstage – Dietro le quinte” è il suo quarto lungometraggio.

Il film è stato girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina).

La sceneggiatura del film è di Roberto Proia (Come Non Detto e la trilogia Sul più bello).

Il team che ha supportato Cosimo Alemà dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Luca Ciuti (Quest’Italia suona il jazz), lo scenografo Simone Taddei (Suburra) e la costumista Chiara Mazzetti Di Pietralata (Nelle tue mani).

I nove protagonisti del film alla loro prima esperienza cinematografica sono stati scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia e nel film cantano esclusivamente dal vivo.

La supervisione artistica del numero corale finale è di Massimo Piparo.

Il film è stato girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina).

“Il film attraverso il Cavallo di Troia dell’intrattenimento, approfondirà alcuni temi di grande attualità: il rapporto tra creatività e ricerca del successo, di come danzare o cantare spesso si confondano con una superficiale ed effimera ‘voglia di apparire’” – ha dichiarato il regista Cosimo Alemà – “Non è il caso dei nostri nove protagonisti”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alessandro Bencini (Lupo racconta la SMA).

(Lupo racconta la SMA). La colonna sonora include due brani inediti e oltre trenta tra le più celebri canzoni della musica italiana, tutte rigorosamente cantate dal vivo.

Foto e poster