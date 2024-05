“Bad Boys: Ride Or Die” – Final trailer, nuova featurette e official audio di “Tonight” dei Black Eyed Peas

Disponibile un nuovo trailer in lingua originale e una featurette di Bad Boys: Ride or Die aka Bad Boys 4, che vi proponiamo insieme al primo singolo estratto dalla colonna sonora ufficiale del film, si tratta del brano “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” di Black Eyed Peas featuring El Alfa & Becky G.

Quest’estate i Bad Boys più amati del mondo torneranno con il loro iconico mix di azione e comicità fuori dal comune, ma questa volta con un colpo di scena: i migliori poliziotti di Miami sono ora in fuga. Il film arriverà in Italia il 13 giugno distribuito da Sony Pictures/Eagle Pictures.

Bad Boys Ride Or Die – Il final trailer in lingua originale

Il film è diretto dal duo di filmmaker Adil & Bilall noti per aver diretto il film di Batgirl cancellato da Warner Bros. a fine riprese e un paio di episodi della serie tv Ms Marvel.

La sceneggiatura del film è Chris Bremner che ha scritto il precedente “Bad Boys For Life” e la commedia d’azione The Man from Toronto con Kevin Hart e Woody Harrelson.

Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad. Chris Bremner, Martin Lawrence, Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter e Jon Mone sono i produttori esecutivi.

La prima featurette “Look Back”

È disponibile in digitale “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” (sme.lnk.to/tonight_blackeyedpeas), il nuovo singolo dei Black Eyed Peas insieme a El Alfa e Becky G.

La colonna sonora completa del film uscirà in digitale il 7 giugno ed è già disponibile in pre-order.

Il brano segue l’incredibile successo della hit mondiale “RITMO”, colonna sonora di “Bad Boys for Life” che campiona il singolo del 1993 di Corona “Rhythm of the Night”.

La hit, certificata 2X PLATINO e che ha raggiunto la Top 5 dell’Airplay radio in Italia, ha superato il MILIARDO di stream e ha raggiunto la vetta delle classifiche Hot Dance/Electronic Songs, Hot Latin Songs e Latin Airplay di Billboard.

“Tonight” – Official Audio

BLACK EYED PEAS

Quando si parla di longevità e capacità di sfidare costantemente le aspettative, pochi gruppi si avvicinano ai Black Eyed Peas. Nel corso della loro illustre carriera decennale, il gruppo ha accumulato dischi di platino e d’oro certificati dalla RIAA con canzoni che combinano hip-hop, pop, elettronica e influenze latine. I Black Eyed Peas continuano a portare avanti il loro percorso avviato nel lontano 1995. Realizzano ogni fase della loro carriera con impegno e determinazione, manifestando la loro evoluzione in tempo reale in una serie di album che hanno rivoluzionato il panorama musicale, a partire da “Behind The Front” [1998] fino a “Bridging The Gap” [2000], “Elephunk” [2003], “Monkey Business” [2005], “The E.N.D.” [2009], “The Beginning” [2010], “Masters of the Sun, Vol. 1” [2018] e, più recentemente, “TRANSLATION” [2020]. Con oltre 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, 6 GRAMMY® Awards vinti e performance da headliner al Super Bowl, alla Coppa del Mondo e alle gare di F1, il gruppo multiplatino ha recentemente fatto il suo ritorno dopo 8 anni. Guardando al futuro con determinazione, i Black Eyed Peas hanno pubblicato il loro 9° album completo, “Elevation” [Epic Records], un successo del 2022. Con 15 tracce, questa opera rappresenta un altro passo avanti nella loro carriera, con il successo di “DON’T YOU WORRY” [feat. Shakira & David Guetta] e collaborazioni con artisti del calibro di Daddy Yankee, Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna, Nicole Scherzinger e molti altri.

EL ALFA

Emanuel Herrera Batista, noto come “El Alfa”, è un artista dominicano di spicco del genere dembow. Fin dalle fasi iniziali della sua carriera, ha ottenuto un grande successo con hit come “Coche Bomba” e “No Wiri Wiri”, guadagnandosi una vasta popolarità e il riconoscimento della scena musicale urbana. La collaborazione con artisti di fama internazionale come Bad Bunny, Farruko e Nicky Jam ha ulteriormente ampliato ulteriormente il suo repertorio musicale e rafforzato la sua presenza nella scena internazionale. Con album acclamati dalla critica come “El hombre”, “Sabiduría” e “Sagitario”, El Alfa ha consolidato il suo successo a livello mondiale. Uno dei suoi brani più celebri, “Gogo Dance”, è diventato virale su piattaforme come TikTok, conferendo a El Alfa il titolo di Re di TikTok e accumulando milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo ampio consenso ha portato a numerose nomination ai premi e le sue elettrizzanti esibizioni dal vivo hanno conquistato il pubblico della sua nativa Repubblica Dominicana. Attualmente acclamato come il Re del Dembow su scala internazionale, El Alfa ha da poco annunciato un tour di concerti in collaborazione con Loud and Live, che toccherà le principali città degli Stati Uniti come Houston, Los Angeles, Boston, Washington DC, Miami, Ft. Myers e Orlando. La sua musica e il suo stile unico continuano a lasciare un’impronta nell’industria musicale, consolidando il suo status di artista rispettato e conquistando i cuori dei fan di tutto il mondo.

BECKY G

Becky G è una cantante, cantautrice, attrice, imprenditrice e attivista multiplatino che ha dimostrato di essere una delle artiste più influenti della sua generazione. Con oltre 28 miliardi di stream globali in carriera, la cinque volte candidata ai Latin GRAMMY ha vinto innumerevoli e ambiti premi come American Music Awards, E! People’s Choice Awards, Latin American Music Awards e Premios Juventud. La sua versatilità artistica si estende anche al mondo dello schermo, con un ruolo da protagonista nell’iconico film “Power Rangers”, apparizioni come guest-star nella serie “Empire” della FOX TV (vincitrice di un-Emmy), e la voce prestata a Khaji-Da nel film live-action “Blue Beetle”, il primo della DC con un supereroe latino. Nel 2024, Becky G ha incantato il pubblico degli Oscar con la performance della canzone “The Fire Inside”, nominata per l’Oscar. Il suo ultimo album, “ESQUINAS”, fonde le sue radici messicano-americane con il suo inconfondibile stile. Con oltre 987 milioni di streaming, “ESQUINAS” ha scalato le classifiche, raggiungendo il terzo posto degli album regionali messicani e la Top 10 nella classifica dei Top Latin Albums.