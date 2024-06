Bad Boys: Ride or Die – nuovo trailer italiano e poster di Bad Boys 4 (Al cinema dal 13 giugno)

Disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina internazionale di Bad Boys: Ride or Die aka Bad Boys 4, sequel diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e uscirà il 13 giugno 2024.

Will Smith e Martin Lawrence tornano nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett. I due detective si ritrovano coinvolti in una cospirazione ordita da un cartello della droga e si ritrovano in fuga. Lowrey e Burnett hanno il compito di riabilitare il nome del Capitano Howard (Joe Pantoliano) assassinato in Bad Boys 3. Quando però si addentrano nelle indagini anche loro finiscono incastrati. A questo punto si danno alla fuga mentre cercano di sopravvivere e riabilitare i loro nomi.

Nel film compaiono anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Tasha Smith, John Salley, Eric Dane, DJ Khaled, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn, Joyner Lucas e Quinn Hemphill.

Bad Boys Ride or Die – Secondo trailer ufficiale in italiano

Adil El Arbi e Bilall Fallah in precedenza parlando del film aveva dichiarato:

Con i film di Jerry Bruckheimer [produttore di alto profilo], tendiamo sempre a pensare a tutta l’azione e alle folli esplosioni. Ma in realtà sono i personaggi dei suoi film la ragione per cui il pubblico ama guardarli. Quindi, siamo andati oltre e più in profondità su quei momenti dei personaggi. Ma tutto quello che abbiamo imparato, in termini di movimenti di macchina e di regia sul set, abbiamo cercato di spingerci oltre e di andare ancora oltre. A volte abbiamo avuto dei momenti funky e delle riprese funky che non abbiamo provato nell’ultimo perché forse era un po’ più classico. Questa volta, andiamo in modo più funky e più loco.

Bad Boys Ride or Die – I nuovi spot tv in italiano

Anche Smith parlando delle scene d’azione ha spiegato:

In Ride Or Die stiamo realizzando alcune riprese creative davvero aggressive. Volevamo superare i limiti di quanta esperienza di vita e specificità di età puoi inserire in questi film. Con questo film siamo stati molto aggressivi nell’estendere ciò che si può fare in un film d’azione estivo. C’è un aspetto spirituale in questo e penso che le persone diranno, “Okay, è un’evoluzione interessante per il personaggio di Marcus”.

Martin Lawrence voleva Eddie Murphy…

Martin Lawrence e Will Smith hanno recitato in quattro film di “Bad Boys”. La coppia è sinonimo del franchise, ma quando l’idea per il primo film è stata proposta a Martin Lawrence, lui ammette che in realtà voleva che Eddie Murphy fosse il suo partner sullo schermo.

In una recente sessione di domande e risposte per promuovere “Bad Boys: Ride or Die”, Lawrence ha rivelato la sua prima scelta come coprotagonista e il motivo per cui non ha funzionato:

Avevo un accordo con la Sony, e questo era un film che mi avevano portato per vedere se volevo farlo, e dovevo solo trovare un partner con cui farlo. E stavo pensando di farlo con Eddie Murphy e tutto il resto, ma costava troppo.

A questo punto la scelta è caduta do Will Smith, e Lawrence racconta in dettaglio il loro incontro:

Ma ho scelto la persona giusta, perché è stata mia sorella a dirmi: “Dovresti farlo con Will”. Due star della sitcom, che si riuniscono per incontrarsi sul grande schermo, potrebbe essere qualcosa di speciale. Quindi io e Will abbiamo cenato e, dopo cinque minuti di conversazione con Will, è diventato il miglior venditore di sempre. Quindi non ho potuto dire di no, e da allora è sempre stato il marchio dei Bad Boys.

Lawrence aveva già lavorato con Murphy nella commedia romantica del 1992 Boomerang, e ha finito per collaborare di nuovo per la commedia del 1999 Life. Attualemnte il figlio di Murphy e la figlia di Lawrence sono fidanzati, e i due si sono scambiati opinioni divertenti su chi andrà a pagare per il matrimonio.

Bad Boys Ride or Die – Il nuovo poster internazionale