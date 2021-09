Batman Day 2021: il programma ufficiale e le iniziative dell’evento globale

Festival e rassegne DC Fandome 2021: nuovo video in italiano con Gino Quillamor e anticipazioni sull'evento in streaming

Oggi 18 settembre il mondo prepara il palcoscenico per la celebrazione globale del Cavaliere Oscuro nel Batman Day 2021. Warner Bros. e DC Entertainment hanno annunciato le iniziative per questo atteso evento con i festeggiamenti che includeranno anche nuove missioni dell’app Batman Bat-Tech, speciali TV globali di Batman, uscite di prodotti esclusivi, collaborazioni di alto profilo tra cui FaZe Clan e altro ancora!

Concepito dall’artista Bob Kane con lo scrittore Bill Finger, Batman è l’intramontabile eroe dell’umanità. Apparso per la prima volta in “Detective Comics # 27” il 30 marzo 1939, il socialite Bruce Wayne trasformato nel combattente del crimine chiamato Batman, è diventato il simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni di fan da più di 80 anni. Ha influenzato ogni area dell’intrattenimento moderno, apparendo in innumerevoli fumetti, cartoni animati, molteplici serie televisive, videogiochi, parchi a tema, giocattoli, oggetti da collezione, abbigliamento e prodotti di lifestyle, oltre a blockbuster d’animazione e film in live-action. Batman è un’icona multimiliardaria che continua a regnare come il Singolo Supereroe più popolare mai creato.

Batman: The Audio Adventures

La lotta per la giustizia diventa globale per onorare l’eredità duratura dell’iconico supereroe in occasione del Batman Day. In primo piano due uscite rivoluzionarie, BATMAN: THE AUDIO ADVENTURES e BATMAN: THE WORLD, DC e Warner Bros. raccontano la longevità e l’impatto del personaggio iconico su fumetti, film, televisione e altro ancora, con una vasta collezione di collaborazioni, uscite speciali e iniziative in onore del Cavaliere Oscuro. Durante il Batman Day, i fan possono godersi tutti e dieci gli episodi del nuovo entusiasmante podcast con script originale di Batman esclusivamente su HBO Max!

Con Jeffrey Wright nei panni di Batman, Rosario Dawson nei panni di Catwoman, John Leguizamo nei panni dell’Enigmista e un gotha di incredibili attori del Saturday Night Live, BATMAN: THE AUDIO ADVENTURES trae ispirazione dall’atmosfera vintage noir della celebre serie animata di Batman, il divertimento vivace della classica serie tv Batman degli anni ’60 e dell’intera storia di oltre 80 anni di Batman. Questa divertente ed esagerata avventura di Batman è scritta e diretta dal vincitore dell’Emmy Dennis McNicholas (Saturday Night Live), include musiche originali diabolicamente deliziose di Doug Bossi e presenta anche le esibizioni di Chris Parnell, Melissa Villaseñor, Seth Meyers, Brent Spiner, Ike Barinholtz, Bobby Moynihan, Kenan Thompson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk, Heidi Gardner, Brooke Shields, Paul Scheer, Tim Meadows, Fred Armisen e Ray Wise.

Nell’audio originale sceneggiato, prodotto in collaborazione con Warner Bros. e DC, Gotham City prende vita lurida nel teatro della tua mente con un sensazionale spettacolo di malvagità in technicolor diverso da qualsiasi altro sulla Terra. Pinguini mafiosi. Catwoman ladre. Enigmisti terrificanti. Joker assassini. Una città dove alcuni problemi possono essere risolti solo da un miliardario in costume da pipistrello.

Per portare gli ascoltatori più a fondo nei misteri presenti nel podcast, DC pubblicherà uno speciale fumetto “Batman: The Audio Adventures” ad ottobre. Il formato one-shot di 80 pagine in formato prestigioso presenta una storia prequel di Dennis McNicholas, Bobby Moynihan, Heidi Gardner, Paul Scheer e altri; illustrazioni di Leonardo Romero, Juni Ba e altri; e copertina di Dave Johnson.

Batman: Il Mondo

Onorando l’influenza internazionale di Batman sulla cultura popolare, DC ha lanciato un evento editoriale unico nel suo genere, BATMAN: IL MONDO.

Questa enorme antologia con copertina rigida di 184 pagine è uscita a livello globale in 14 mercati internazionali martedì 14 settembre e presenta storie di Batman dei migliori team creativi di tutto il mondo. Queste storie si svolgeranno nei loro paesi d’origine e ogni versione di BATMAN: IL MONDO sarà localizzata e distribuita nei seguenti territori: Stati Uniti, Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Russia, Corea del Sud, Spagna e Turchia.

Il titolo dell’antologia è una storia del pluripremiato duo composto dallo scrittore Brian Azzarello e dall’artista Lee Bermejo (Batman: Damned, The Joker) in cui Batman riflette sul suo tempo a Gotham, proteggendo la sua città e i suoi abitanti da ogni tipo di minaccia.

I rivenditori di fumetti, le piattaforme digitali, le librerie e DC UNIVERSE INFINITE partecipanti presenteranno un “campionatore” gratuito di BATMAN: IL MONDO, con la storia principale completa, “Global City” dello scrittore Brian Azzarello e dell’artista Lee Bermejo, oltre a anteprime di alcuni dei le storie dei talent team internazionali che contribuiscono a questo punto di riferimento con copertina rigida da collezione. I fan possono accedere ai prodotti esclusivi di BATMAN: IL MONDO nel DC Shop dal 9 settembre.

Batman nei fumetti

DC rilascia una ristampa speciale del popolarissimo crossover BATMAN/FORTNITE: ZERO POINT #1. La serie è stata un successo immediato per i fan di Batman e Fortnite e ha segnato la prima volta che il mondo del popolare gioco online è apparso in un fumetto DC.

FaZe Clan, la principale piattaforma multimediale e lifestyle digitale radicata nel gioco e nella cultura giovanile, ha pubblicato un fumetto con DC il 24 settembre, la prima organizzazione di gioco a creare un fumetto con DC! Il fumetto in edizione limitata conterrà membri famosi del FaZe Clan come FaZe Banks, FaZe Apex, FaZe Temperrr, FaZeRain, FaZe Adapt, FaZe Rug e FaZe Blaze in formato supereroe. E questo è solo l’inizio: ci sono ancora più FaZe Clan e Batman in arrivo nel mese di Batman che i fan non vorranno perdere, inclusi merchandising di Batman e FaZe Clan in edizione limitata come maglie, t-shirt, felpe con cappuccio e altro ancora, disponibili su fazeclan.com, shop.dccomics.com e NTWRK. Assicurati di controllare l’hub BatmanDay.com e segui @FaZeClan su Twitter e Instagram.

Come complemento dell’app BAT-TECH rilasciata di recente, i negozi di fumetti partecipanti, le piattaforme digitali e DC UNIVERSE INFINITE presenteranno un’edizione speciale BATMAN DAY del primo numero della serie limitata BATMAN KNIGHTWATCH BAT-TECH.

Nei fumetti mensili di Batman, lo Spaventapasseri lancia la sua campagna di terrore a Gotham City, e toccherà a Batman e ai suoi alleati fermarlo nell’imperdibile evento editoriale BATMAN: FEAR STATE, che uscirà a settembre e continuerà per tutto il i mesi di ottobre e novembre in tutti i titoli della famiglia Batman.

WEBTOON Entertainment Inc., la piattaforma di webcomic numero uno al mondo, sta rilasciando il primo WEBTOON ambientato nell’universo DC: Batman: Wayne Family Adventures. Batman ha bisogno di una pausa, ma con il nuovo vigilante Duke Thomas che si trasferisce a Wayne Manor e una scorta infinita di bambini adottati, affidati e vigilanti biologici da gestire, Bruce Wayne avrà le mani impegnate. Essere un padre non può essere più difficile che essere Batman, giusto? Leggi il primo episodio è disponibile QUI.

Batman: Realtà Aumentata e Giocattoli

Segnando l’ultima esperienza mobile di realtà aumentata di Batman, l’app DC: Batman Bat-Tech Edition è stata lanciata in tutto il mondo in 13 lingue, consentendo ai bambini di unirsi alla squadra di combattimento del crimine di Batman, il Knightwatch. Attraverso la realtà aumentata (AR), i bambini possono sperimentare il mondo di Batman, imparando ad usare la sua Bat-Tech per combattere il crimine e aiutare a difendere Gotham City dai suoi avversari. Scaricabile e giocabile gratuitamente su Apple e Google Play, l’app DC: Batman Bat-Tech Edition immerge i bambini in attività basate sulla narrativa e ispirate alla tecnologia. I fan possono ottenere contenuti esclusivi di Batman, filtri AR, un fumetto digitale ed esperienze di apprendimento di Batman basate sulla tecnologia. Durante il Batman Day, verrà lanciata una nuova missione, continuando la trama dell’app Bat-Tech. I giocatori potranno infiltrarsi nel covo di Mr. Freeze e scoprire che una rapina in banca era un diversivo diabolico proprio mentre l’App Bat-Tech veniva hackerata dall’Enigmista. L’Enigmista può davvero usare la tecnologia di Batman contro di lui per trovare la Batcaverna? Batman ha bisogno che tu e l’intera squadra di Knightwatch aiutiate a fermare questi supercriminali.

Fornendo un’epica linea di giocattoli Bat-Tech, Spin Master, azienda leader a livello mondiale di intrattenimento per bambini, fonde l’innovazione con i più grandi supereroi e supercriminali del mondo. I bambini possono immergersi nell’avventura con Batman® Bat-Tech Transforming Batcave Playset™ (età: 4+; SRP $ 99,99). Con un’altezza di poco meno di 91 centimetri, questa epica figura di Batman si trasforma per rivelare un playset Batcaverna con 10 aree d’azione, un ascensore che viaggia attraverso i livelli attivando luci e suoni e un personaggio e accessori esclusivi. La Batman® All-Terrain RC Batmobile™ (Età 4+, SRP $ 54,99) porta le missioni a un livello superiore, offrendo prestazioni inarrestabili su tutti i terreni; erba, fango, neve, si guida anche sull’acqua!

Batman ora

Con il popolare Supereroe a portata di mano, i fan possono ascoltare in streaming, ascoltare e scaricare Batman su varie piattaforme, tra cui:

Un enorme catalogo di film e film di Batman in uscita tra cui originali platform come Titans e Harley Quinn e film d’animazione basati su alcuni dei fumetti di Batman più venduti come Batman: Hush, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Death in the Family e altri sono disponibili per lo streaming ora su HBO Max.

Per tutto il mese, DC UNIVERSE INFINITE presenterà collezioni che mettono in risalto le trame di Batman più essenziali e preferite dai fan, tra cui i classici Bat-racconti come BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN, THE JOKER WAR, BATMAN: THREE JOKER e BATMAN: COURT OF OWLS. Ulteriori titoli di Batman come BATMAN: LAST KNIGHT ON EARTH #1, BATMAN: ANNO UNO PARTI 1-4, BATMAN: CAPPUCCIO ROSSO e altri saranno disponibili per la lettura gratuita per tutti gli utenti registrati.

DCComics.com conterrà notizie e funzionalità che mettono in evidenza i tuoi personaggi preferiti della Bat-Famiglia e offriranno approfondimenti sulla storia, sui gadget e sulle più grandi battaglie di Batman.

Batman in tutto il mondo

Nuovissime esperienze globali ispirate al mondo dei supereroi e dei supercriminali DC, inclusa un’esperienza immersiva unica a tema Batman che sarà presentata in anteprima a Londra nel 2022 in collaborazione con Department Studios, Inc. e Myriad Entertainment. I fan nel Regno Unito possono anche partecipare per vincere un pasto gratuito per 4 al Park Row – il nuovissimo ristorante immersivo DC di alta qualità a Londra – e sintonizzarsi su Cartoon Network per vincere il pacchetto di giocattoli Batman definitivo di Smyths.

Batman sarà celebrato tutto il mese in Francia con esperienze Batmobile uniche per i fan con la Batmobile nel più grande negozio di giocattoli di Parigi, Village Jouéclub Paris: include la possibilità di sedersi sulla Batmobile, sessioni di autografi al Louvre con una riproduzione dal vivo dell’affresco della copertina da BATMAN: IL MONDO e altro ancora.

Francia, Giappone, Spagna, Italia e America Latina presenteranno una programmazione a tema Batman su HBO, HBO Max, TCM, Boing, Cartoon Network e altro ancora.

In Italia, il Cavaliere Oscuro consegnerà personalmente i pacchi amazon.it ai fortunati destinatari in occasione del Batman Day.

In Spagna, i dispositivi Amazon Alexa reciteranno versi famosi di Caped Crusader come “Io sono Batman” e “Gotham City ha bisogno di me” durante il Batman Day.

I fan tedeschi possono risparmiare sulle versioni di intrattenimento domestico digitale dei migliori titoli di Batman su Amazon, Apple, Google e altri negozi di video partecipanti.

In Giappone, la mostra THE ART OF DC – THE DAWN OF SUPER HEROES verrà inaugurata a Fukuoka City in occasione del Batman Day. Sarà promosso in modo incrociato con Kodansha, partner editoriale di DC sulla produzione manga originale Batman: Justice Buster – disponibile ora presso tutti i rivenditori di libri in questo mercato!

Batman sullo schermo

Cartoon Network celebrerà il Cavaliere Oscuro con un programma ricco di azione a tema Batman.

TNT trasmetterà “Justice League” e “Batman v. Superman: Dawn of Justice” durante il Batman Day. Sulle pagine dei social media di TNT, la rete condividerà contenuti incentrati su Batman, tra cui un nuovo spot per auto Batmobile per quel supereroe speciale nella tua vita.

Non perdere DC FanDome 2021, per altre notizie su Batman! Segui DC su Twitter, Instagram e Tik Tok e visita BatmanDay.com per ulteriori informazioni sul Batman Day.