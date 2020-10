Showtime ha reso disponibile un trailer ufficiale di Belushi, un nuovo documentario su John Belushi che utilizza audiocassette inedite registrate poco dopo la morte del leggendario attore e comico. Il documentario esamina la vita troppo breve del talento comico John Belushi.

Membro fondatore del cast di Saturday Night Live e interprete di cult quali Animal House e The Blues Brothers, John è apparso simultaneamente su SNAL ogni sabato sera mentre girava Animal House e formava una band, i Blues Brothers. Quetsa corsa a perdifiato è culminata con un Belushi trentenne in cima al mondo. Purtroppo il crescendo del successo nutriva anche i demoni interiori e l’uso di droghe alla fine gli costerà la vita.

La trama ufficiale:

Un film documentario del pluripremiato regista R.J. Cutler sulla vita troppo breve di John Belushi, il talento irripetibile che ha catturato i cuori e il senso dell’umorismo del pubblico di tutto il mondo. Raccontato utilizzando audiocassette inedite, questo film esamina la vita straordinaria di Belushi nelle parole dei suoi collaboratori, amici e familiari, tra cui Dan Aykroyd, Jim Belushi, Penny Marshall, Lorne Michaels, Carrie Fisher, Chevy Chase, Harold Ramis, Jane Curtin, Ivan Reitman e la sua fidanzata del liceo e poi moglie Judy Belushi. Fin dai suoi primi anni di crescita a Wheaton, Illinois, John Belushi ha mostrato uno straordinario talento per la commedia e la musica. Fu una visita al teatro Second City di Chicago dove scoprì la sua vera vocazione, e da quel momento John divenne una forza inarrestabile e pionieristica nel mondo della commedia.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La vita di John Belushi è già stata raccontata in Wired, film del 1989 diretto da Larry Peerce e basato sull’omonimo libro del 1984 del giornalista del Washington Post Bob Woodward e adattato per lo schermo dal creatore di Buckaroo Banzai Earl Mac Rauch. Il ruolo di Belushi all’epoca venne affidato a Michael Chiklis, star della serie tv The Shield al suo debutto cinematografico. “Wired” fu un fallimento sia critico che commerciale e venne accolto male sia dai famigliari che dagli amici di Belushi.

“Belushi” è diretto da R.J. Cutler, regista del dramma Resta anche domani con protagonista Chloe Grace Moretz. Il documentario farà il suo debutto in streaming su Showtime a partire dal 22 novembre.

Fonte: Screenrant