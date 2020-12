Torna in pista il film su Harry Houdini che la Disney sta cercando di realizzare da quattro anni, e ora sembra che lo studio ha finalmente trovato il suo primo attore da reclutare, il due volte premio Oscar Ben Affleck.

Il biopic sarà basato sul libro “The Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero”, un romanzo di William Kalush & Larry Sloman scritto “attingendo agli archivi appena scoperti e all’esperienza di uno degli autori nella magia per rivelare il lavoro segreto di Houdini come spia per gli Stati Uniti e l’Inghilterra, i suoi sforzi del dopoguerra per smascherare le attività fraudolente dei medium spiritualisti e il complotto ordito da Arthur Conan Doyle per farlo uccidere”.

Harry Houdini è stato un illusionista ed escapista americano di origine ungherese, noto per le sue fughe impossibili che mise in atto incatenato, legato a corde penzolando da grattacieli, indossando camicie di forza sott’acqua e dall’interno di un fusto di latte sigillato e riempito d’acqua. Nel 1904 migliaia di persone lo guardarono mentre cercava di sfuggire alle speciali manette commissionate dal Daily Mirror di Londra o cercare di tornare in superficie dopo essere stato sepolto vivo. Houdini era un appassionato aviatore, era noto come il flagello dei falsi medium in qualità di presidente della Society of American Magicians e realizzò diversi film, ma smise di recitare quando vide che l’attività non portava profitti. Houdini morì di peritonite nel 1926 a 52 anni, due settimane dopo aver subìto un colpo all’addome da uno studente di boxe.

Il sito / Film, riferisce che al momento Affleck non viene considerato per il ruolo di Houdini. Apparentemente l’ex Batman apparirà nel film biografico di Houdini come “un personaggio secondario che è una sorta di agente”. Il ruolo potrebbe riferirsi all’agente britannico Harry Day che contribuì a lanciare Houdini sulla scena europea.

Il film Disney arriva dopo il film tv anni ottanta Young Harry Houdini con protagonista lo Wil Wheaton di Star Trek e interpretato da Johnathon Schaech nel film tv Houdini (1998), da Guy Pearce nel film Houdini – L’ultimo mago (2007) e da Adrien Brody nella miniserie tv Houdini (2014).

Il progetto è attualmente in mano all’ex dirigente della Warner Bros. e attuale produttore cinematografico Jeff Robinov con Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane e della serie tv Black Mirror designato alla regia.