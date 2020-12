Stasera in tv: “Ben is Back” su Rai 1

Cast e personaggi

Julia Roberts: Holly Burns

Lucas Hedges: Ben Burns

Kathryn Newton: Ivy Burns

Courtney B. Vance: Neal Beeby

Alexandra Park: Cara K

Rachel Bay Jones: Beth Conyers

David Zaldivar: Spencer “Spider” Webbs

Mia Fowler: Lacey Burns-Beeby

Jakari Fraser: Liam Burns-Beeby

Cameron Roberts: James Lamson

Michael Esper: Clayton

Myra Lucretia Taylor: Sally

Tim Guinee: Phil

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Holly Burns

Manuel Meli: Ben Burns

Joy Saltarelli: Ivy Burns

Paolo Marchese: Neal Beeby

La trama

In “Ben is Back”, il diciannovenne Ben Burns (Lucas Hedges) torna inaspettatamente a casa dalla sua famiglia alla vigilia di Natale. La madre di Ben, Holly (Julia Roberts), è sollevata e accogliente, ma diffidente nei confronti di suo figlio in continua lotta con una grave dipendenza. Durante le turbolente ore di questa riunione, vengono rivelate nuove verità e l’amore eterno di una madre per suo figlio viene messo alla prova, mentre Holly fa tutto ciò che è in suo potere per tenerlo al sicuro.

Curiosità

Quando Peter Hedges stava sviluppando il film non aveva intenzione di scegliere suo figlio Lucas Hedges nel ruolo del protagonista, e aveva già creato una rosa di altri attori che stava prendendo in considerazione. È stata Julia Roberts, che dopo aver visto il giovane Hedges in Manchester by the Sea (2016), ha insistito affinché venisse scelto.

Prima di iniziare le riprese, Lucas Hedges e Kathryn Newton hanno trascorso le vacanze del Ringraziamento come ospiti a casa di Julia Roberts, dove Julia ha intrattenuto 22 ospiti a tavola.

Lucas Hedges e Kathryn Newton hanno recitato l’anno prima in Lady Bird (2017) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017), segnando con questo film la loro terza collaborazione.

La scelta della vigilia di Natale è stata una cornice metaforica di grande forza per “Ben is Back” ma a causa dell’atmosfera invernale, la squadra ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse. Il produttore Teddy Schwarzman ricorda di aver avuto a che fare con una tempesta di neve ciclonica che ha paralizzato tutte le strade di New York e Yonkers, dove la troupe aveva in programma di girare una scena. Julia Roberts, che vive a New York da diciotto anni, dice di non aver mai ha vissuto un inverno sulla costa orientale equivalente a quello che ha colpito il set di “Ben is Back”.

La maggior parte delle riprese diurne è stata girata prima che la troupe si separasse per le vacanze. Nel gennaio 2018, la produzione ha trasformato le scene notturne, mentre la storia si fa più cupa, sia letteralmente che figurativamente. Il regista Peter Hedges osserva che i suoi attori hanno mostrato grande sensibilità nel modo in cui interpretavano la crescente tensione tra madre e figlio.

Il regista ha chiamato lo scenografo Ford Wheeler per sviluppare set che vanno dalla residenza suburbana della famiglia Burns ad un covo di spacciatori situato in un magazzino. Ford Wheeler, noto per il suo lavoro nella serie tv The Affair e nel film Rachel sta per sposarsi, si diverte ad accentuare il contrasto tra il sano background familiare di Ben e l’ambiente molto meno protetto della terza parte del film dove la maggior parte della trama si svolge.

Le riprese si sono svolte a Yonkers, New City, Sloatsburg, Larchmont, Garnerville e Haverstraw, New York.

“Ben is Back” è il secondo film in cui il personaggio di Julia Roberts aiuta un membro della famiglia a superare una dipendenza dalla droga, il primo è I segreti di Osage County.

Il film costato 13 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo poco più di 10.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dickon Hinchliffe (Le paludi della morte, Il fuoco della vendetta – Out of the Furnace, Locke, Senza lasciare traccia, Il Concorso).

TRACK LISTINGS:

1. Midwinter (1:33)

2. Who Hates Me More? (1:35)

3. Ben Is Back (2:21)

4. This Is On You (2:50)

5. Christmas Night (1:36)

6. So Many People (1:34)

7. Over By The River (1:54)

8. You Know What To Do (1:14)

9. Go Find Him (1:05)

10. Ben Delivers (4:28)

11. Holly’s Search (1:43)

12. Turning (4:25)

13. Breathe (2:08)

14. When Ben Was Ten (2:29)

