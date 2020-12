Ben Mendelsohn si è unito al cast di Misanthrope; il sito Deadline riporta che l’attore si è unito al cast di questo thriller con serial killer con protagonista femminile la Shailene Woodley del franchise Divergent.

Nel film Woodley interpreta “una poliziotta talentuosa ma problematica che viene reclutata dall’FBI per aiutare a individuare e rintracciare un serial Killer”. Mendelsohn assumerà il ruolo del protagonista maschile, un poliziotto veterano che si ritrova a collaborare con il personaggio di Woodley.

“Misanthrope” è diretto dall’argentino Damian Szifron i cui crediti includono la commedia thriller a episodi Storie Pazzesche con cui ha vinto un BAFTA come miglior film non in lingua inglese. Szifron dirige”Misanthrope” da una sua sceneggiatura che ha scritto insieme all’esordiente Jonathan Wakeham.

Ben Mendelsohn in questi anni si è distinto nella caratterizzazione di “cattivi” a partire dall’Orson Krennic in Rogue One: A Star Wars Story, passando per lo spietato CEO Sorrento di Ready Player One fino ad arrivare allo Sceriffo di Notthingham nel reboot/ prequel Robin Hood – L’origine della leggenda. Mendelsohn ha anche interpretato lo skrull Talos in Captain Marvel, ruolo che l’attore riprenderà anche nella nuova serie tv Secret Invasion di Disney + in cui reciterà al fianco di Samuel L. Jackson di nuovo nei panni di Nick Fury. Ben Mendelsohn sta attualmente girando il Cyrano della MGM del regista Joe Wright con Peter Dinklage, Haley Bennett e Brian Tyree Henry.

Oltre a “Misanthrope”, Shailene Woodley ha in agenda un film completato, il thriller The Mauritanian con Benedict Cumberbatch e Jodie Foster su un detenuto di Guantanamo trattenuto illegalmente. il film è in uscita il 19 febbraio 2021; due film in post-produzione, il dramma Fallout e il dramma romantico Last Letter from Your Lover, entrambi in attesa di una data di uscita e un progetto in pre-produzione dal titolo The Fence, dramma che segnerà una reunion dell’attrice con Miles Teller, i due hanno recitato in due film della serie Divergent.