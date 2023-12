Beverly Hills Cop 4: Axel Foley – primo poster ufficiale del film Netflix con Eddie Murphy

In attesa di un primo trailer ufficiale, Netflix ha reso disponibile una primo teaser poster ufficiale di Beverly Hills Cop: Axel Foley aka Beverly Hills Cop 4. Sono trascorsi 30 anni dall’ultima volta che Eddie Murphy ha interpretato Axl nella precedente trilogia di film di “Beverly Hills Cop”.

L’esordiente Mark Malloy dirige “Beverly Hills Cop 4” per Netflix. Will Beall, Tom Gormican e Kevin Etten hanno scritto la sceneggiatura.

Il cast che si unisce a Murphy in “Beverly Hills Cop 4” comprende Judge Reinhold (Billy Rosewood), Paul Reiser (Jeffrey Friedman), John Ashton (John Taggart) e Bronson Pinchot (Serge), che riprendono tutti i loro ruoli dalla trilogia tranne Ronny Cox che non tornerà come Andrew Bogomil. Kevin Bacon interpreta un ufficiale di un’unità speciale della polizia di Los Angeles antagonista di Foley. Taylour Paige interpreta Jane, la figlia di Axel e un avvocato difensore penale. Joseph Gordon-Levitt interpreta il nuovo partner di Axel.

Curiosità sul film

Prima che questo film avesse il via libera, c’era in sviluppo un pilot televisivo per “Beverly Hills Cop” in cui Eddie Murphy era commissario di polizia e suo figlio era un detective.

Il 24 settembre 2022 la produzione ha filmato una scena rischiosa di atterraggio di un elicottero fuori dal dipartimento di polizia di Beverly Hills.

Durante l’estate 2022, i funzionari di Beverly Hills hanno richiesto la revisione e l’approvazione della sceneggiatura del film prima di rilasciare i permessi per girare nella loro città di lusso. Il sindaco Lili Bosse e i membri del consiglio volevano la garanzia che il film ritraesse la loro famosa città in “modo positivo”. A Netflix Productions è stato chiesto di “dare un contributo sostanziale al dipartimento di polizia” per ottenere il permesso di filmare in loco.

F. Gary Gray, Michael Bay, Justin Lin, John Singleton e Louis Leterrier sono stati considerati per dirigere il film, ma hanno tutti rifiutato.

John Ridley, premio Oscar per 12 anni schiavo, nel 2014 ha scritto una bozza per la sceneggiatura di Beverly Hills Cop IV, ma è stata respinta.

Beverly Hills Cop 4: Axel Foley – Primo teaser poster ufficiale